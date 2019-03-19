В преддверии выборов особенно важным становится вопрос, который может прозвучать довольно странно, поскольку ответ на него каждый уже сложил. Звучит он просто: что мы выбираем? Как это часто бывает, мы предлагаем не читать текст дальше, а сделать небольшую паузу для того, чтобы дать самому себе ответ на этот вопрос. Мы примерно представляем набор этих ответов, но сейчас мы выбираем нечто более масштабное, а каждый ответ, который вы дадите самостоятельно, будет лишь частью общего ответа.

На самом деле, сейчас мы выбираем систему координат, в которой будет жить Украина дальше. Причем, неправильный выбор этой системы, может сделать эту жизнь либо невыносимой, либо приведет к смерти. Условно говоря, наша государственность может обрести систему координат цивилизованного мира. В части отношений избирателей и власти, она сводится к простому тезису "Не справился? На выход!". Если эта система работает, то даже случайная или бестолковая власть будет переизбрана через короткое время, и если она принесла ущерб стране – ответит за это по закону.

Наверное, в истории любой цивилизованной страны можно найти периоды правления совсем неудачной власти, но это не привело к трагедии или катастрофе. Власть была переизбрана, поскольку население поняло свою ошибку. Именно система дает возможность исправить ее наименее болезненно и во вменяемые сроки.

Другой тип системы, условно называемый "азиатчиной", предполагает несменяемость власти под разными предлогами. Проще говоря, власть подстраивает систему координат уже под себя и сменить ее без крови уже не получится, а в пиковых случаях, такая власть будет уничтожена только вместе с уничтожением самой страны. Собственно говоря, утверждение такой системы координат мы наблюдаем в РФ или Китае. Если в первом случае это достигается путем нехитрого мошенничества, то в Китае – проведено через легитимные юридически безупречные процедуры.

Но тут нет ничего нового, поскольку в 1933 году Адольф Гитлер был избран на пост канцлера Германии, потом, с соблюдением всех действующих норм и правил, принял от президента Гинденбурга его власть, и совместив их, стал фюрером нации, по сути – самодержцем, а чуть позже – он стал несменяемым и вечным фюрером Третьего Рейха.

В такой системе координат население страны безусловно будет подстраиваться под особенности фактической диктатуры и делаться это будет чем дальше, тем жестче. Мы могли бы приводить массы примеров из истории, но приведем всего лишь несколько, которые показывают, как это работает в частном случае. Тем более, что автор был очевидцем этих событий, случившихся еще в совковой армии.

Утро, 8:30. В расположении роты, перед казармой, стоит две шеренги новобранцев. Напротив, на скамейке, сидят "деды". Молодой сержант проводит "утренний осмотр", или проверяет соответствие форменной одежды бойца требованиям устава. В карманах не должно быть ничего лишнего, только военный билет. В карманах брюк вообще ничего не должно быть.

Но вот все прошло четко и следует команда "приступить к раздаче пищи". Собственно, после этого рота уже ест. Но пока шли эти упражнения, дед – старший стола, спокойно себе ел, а как только он наелся и положил ложку, то стол должен перестать не то что есть – даже жевать. Если кто-то "жевнул" после этого момента, рота уйдет, а его оставят и будут кормить. То есть, заставят есть остатки пищи столько, чтобы его в конце концов вырвало.

Тем временем, рота ушла на плац, где ходит строевым шагом. Что это такое – не буду подробно рассказывать, просто замечу, что из этого можно устроить настолько изощренную пытку, что даже глядя со стороны не поймешь, насколько все плохо.

Деды лениво смотрят на это шоу, ожидая чего-то веселого. Дедов и стариков не много, человек 15 на 120 новобранцев. И вот у какого-то солдатика находят в брюках платок и что-то еще. И тут начинается. Сержантик, всего на полгода больше прослуживший, матом орет на бойца, и в конце концов, заставляет его разинуть рот, куда все это и засовывается. Строй стоит по стойке "смирно", не смея пошевелиться.

Как только вид бойца с торчащими изо рта тряпками, бумажками и прочим наскучивает, а речь сержанта для остальных молодых заканчивается, приходит вторая фаза "обучения". Строю поясняется, что вот этот негодяй может стать причиной того, что рота останется без завтрака. Для того, чтобы это не случилось, провинившийся должен очень быстро, прямо перед строем, засыпать карманы брюк песком и зашить их. Если успевает, то рота с песней отправляется в столовую.

Дальше – идет обучение дисциплине приема пищи. Рота заходит в столовую и бойцы садятся за столы, рассчитанные на 10 человек. На каждом столе стоит "бачок", разновидность кастрюли, в которой порция пищи на десятерых. Бойцы заходят и стоят, не смея к чему-то прикоснуться. Пока они девять молодых стоят, дед или старослужащий – сидит и выбирает из "бачка" то, что ему нравится.

Потом поступает общая для роты команда "сесть". Садиться надо синхронно. Если кто-то замешкается, рота может исполнять "сесть-встать" до посинения и уйти так и не покушав. Но это не все. Дальше следует команда "раздатчики пищи – встать". Все снова должно произойти синхронно, если нет – повторится процедура "сесть-встать" уже с ними, а в результате, рота опять может уйти голодной.

К чему это все? Первая система заставляет власть подстраиваться под интересы собственного народа, а эти интересы заключаются в постоянном росте благосостоянии и поддержании его прав и свобод. Вторая система предполагает подгонку населения под вкусы и представления власти о том, что такое хорошо и что такое плохо. И чем дальше эти представления от общепринятых в цивилизованном мире, тем жестче будут методы, которыми население будет загоняться в стойло.

Приведенные выше зарисовки из реальной жизни совка – лишь слабый намек того, что может быть на самом деле. Вот прямо сейчас в Венесуэле власть всерьез считает, что население с жиру бесится, и чтобы привести его в чувства, его надо немножко "проингалировать" газом, "промассажировать" дубинами, а особо зарвавшихся – немного пострелять. Ты самый умный? Получи пулю между глаз.

Нам тут важно понимать, что Москва открыто поддерживает именно такое правительство, и на полном серъезе заявляет о том, что население Венесуэлы живет нормально ,и потому действия власти вполне пристойные. Это ведь сказано от души, и значит, что доведение до голода и отчаяния населения – нормальная практика. Но мы это уже проходили и знаем, что такое настоящий и большой голод.

Так вот, теперь эта Москва с этим Путиным говорит о том, что они готовы сотрудничать с любой властью в Украине, кроме Порошенко. Это предполагает, что если такая власть уморит страну голодом и будет расстреливать собственное население, как в Венесуэле, Москва отнесется к этому с пониманием, да еще и "поможет", как это было не раз.

А все потому, что в их системе координат, это – нормально, а в системе координат нормального мира – нет. Поэтому, сейчас мы выбираем именно эту систему координат и речь идет уже не о Порошенко, как таковом. В любом случае, ему останется всего одна каденция, и ко власти в Украине придут уже новые люди, а страна должна двигаться в правильном направлении даже после этого.

Поэтому, когда наступит воскресенье, 31 марта – вспомните о том, что написано выше. Это – аллегория и мягкий намек на то, что ждет в той системе координат, которую мы назвали "Азиатчиной". Мы, всей редакцией говорим всем нашим читателям и тем, кому этот текст попадется случайно на глаза: "Мы там уже были и знаем, там нет ничего хорошего и не может быть в принципе", а потому – мы выбираем то, что выбрали страны Балтии, Польша, Европа, США и весь нормальный мир. Сегодня этот выбор связан с кандидатурой Порошенко и в этом смысле у него нет конкурента. Только он выступает за эту систему координат, все остальные – за другую.

Итак, через две недели, мы выбираем не конкретного кандидата, а то – в какой парадигме будет двигаться Украина.

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