Сейчас мы наблюдаем рецидив совкового тоталитаризма. Большая часть проголосовавших находятся именно в этом состоянии хотя бы потому, что по факту, проголосовали как минимум за пустое место, а как максимум, еще и против того, чем сами же с удовольствием и ежедневно пользуются.
Самый простой пример. К знакомому из Москвы приехала родственница (из Москвы, столицы РФ, а не из унылого Зажопинска-Сибирского) и была в шоке от того, что обнаружила в продуктовых магазинах. За пять лет они уже отвыкли от качественной пищи по вполне приемлемым ценам. Они-то там считают, что мы живем чуть ли не впроголодь. Причем, у нас все это есть, хотя Украина не экспортирует гигантских количеств нефти и газа. В этом месте у них происходит разрыв шаблона.
Причем, они же наблюдают тенденцию ухудшения собственного положения и понимают, что будет завтра или через год. И вот кто-то предлагает слиться в экстазе с подыхающей помойкой! То есть, хотят жить хуже, чем там, и даже не стоит сравнивать московское положение. По сути, они голосуют за статус колонии для Москвы, а колония всегда будет жить хуже.
Но это было некое лирическое отступление. А на самом деле, вопрос у меня к членам тоталитарных организаций наподобие "Нацжон". Еще с самого их основания было понятно, что там – не все хорошо, поскольку своими липучками они обклеили все метро. Что называется – "бессмысленно и беспощадно". Уже только в этом читалось отсутствие мысли. Но это – такое.
Мы их наблюдали с украинской символикой, пусть с обезображенным, но тризубом и флагами Украины. При этом, они в названии использовали российские слова "национальный" и "дружина", что в украинском языке имеет совсем другой смысл, как если перевести на украинский "доктор наук" и получится "лікар наук".
Но по всей их риторике можно было понять, что они все же – украинские националисты, пусть и очень странные, но украинские, и отстаивают они украинские интересы, пусть и в их своеобразном понимании. Молодежь ведь пичкали идеями борьбы с врагами Украины? Ну вот же он, враг во все своей красе. Ничего уже не скрывает и выдает все прямым текстом.
Последние наклейки в метро от нацжон были о поездке Медведчука и Бойко в Москву с требованием наказать их. Но вот же, теперь есть пациент, который выдает вещи почище Медведчука и Бойко, вместе взятых. И – тишина! Даже запаха нацжон на улице нет. Все? Нация куда делась? Превыше чего она там у вас была?
Не пора ли открывать дверку своей темной комнаты и выходить на свет. Если нет, то вы все ряженые клоуны, которые оказались куклами в руках матерых куловодов. В общем, это касается не только их, а всех, кто так или иначе позиционировал себя "борцом за интересы Украины". Все, борцы кончились? Интересов Украины уже нет?
В общем, еще есть время смыть свой позор, если конечно, это не делалось изначально в режиме пятой колонны Кремля. Тогда – все правильно. Так и должно быть. Сейчас можно сидеть тихонечко и не проявлять себя никоим образом. Но в таком случае, метка провокатора на лбу никогда не смоется даже через поколения.
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