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11 грудня • оновлено в 13:55
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З'явився текст законопроєкту щодо особливого статусу Донбасу. Документ

2.6т
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З'явився текст проєкту, який пропонує зміни до закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".

Його опублікували на сайті Верховної Ради України. У документі йдеться про те, щоб продовжити особливий статус Донбасу ще на рік.

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Наводимотекст документу:

Закон України "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"

Верховна Рада України постановляє:

  1. У статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 45, ст. 2043) цифри "2019" замінити цифрами "2020".

  2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Новина оновлюється.

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Автор
Яра Дорош
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