З'явився текст законопроєкту щодо особливого статусу Донбасу. Документ

З'явився текст проєкту, який пропонує зміни до закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".

Його опублікували на сайті Верховної Ради України. У документі йдеться про те, щоб продовжити особливий статус Донбасу ще на рік.

Війна на Донбасі vesti.ua

Наводимотекст документу:

Закон України "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"

Верховна Рада України постановляє:

У статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 45, ст. 2043) цифри "2019" замінити цифрами "2020". Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Новина оновлюється.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!