З'явилося відео величезних черг на передання протоколів голосування в Харкові

Мирослав Семенюк Політика 16:20, 26.10.2020 Оновлено: 16:30, 26.10.2020

Членам дільничних територіальних комісій доводиться багато годин вистоювати в чергах, щоб здати в ТВК протоколи з результатами голосування на місцевих виборах в Україні.

Кандидат у мери Києва Борислав Береза опублікував у Telegram відео з приміщення ТВК у Харкові, де триває здавання протоколів (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Люди стоять у черзі, і очікується, що будуть стояти ще добу, а може, і більше, поки не здадуть", – написав він.

За даними Берези, з ранку вже чотирьох жінок забрали швидкі, тому що вони знепритомніли.

"Там душно. І багато хто без маски. Тому що в масці вистояти неможливо. Тож ситуація не найкраща. Ось така діджиталізація в реальності", – зазначив політик.

Раніше Центральна виборча комісія повідомляла в Facebook, що інформаційна система "Вибори", яка теоретично могла б автоматично передавати всі дані, не розгорнута до рівня ТВК – на це не виділили кошти.

Cкрин Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, коли чекати перших результатів виборів в Україні.

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