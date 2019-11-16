З'явилося відео таємної зустрічі помічника Зеленського з лобістом Трампа

У мережі з'явилося відео зустрічі помічника українського президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака, який був учасником справи про імпічмент президента США Дональда Трампа, з колишнім радником американського лідера Брайаном Ланзой.

Відео конспіративної зустрічі помічника глави України з впливовим лобістом опублікував американський журналіст New York Times Майкл Вейз у своєму Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під час зустрічі з Брайаном Ланзою Єрмак просив про "сприяння" і пропонував американському лобістові "будь-які гроші". Про що конкретно домовлялися помічник президента України з Ланзой точно не відомо. Однак, з уривків фраз, стало зрозуміло, що мова йшла про якісь політичні інтереси Андрія Єрмака, для реалізації яких йому знадобилася допомога Брайана Ланза.

Андрій Єрмак на зустрічі з Брайаном Ланза Скріншот з відео

Зустріч пройшла в київському ресторані "Гудман" за адресою вул. Жилянська, 75. Спочатку на неї прибула помічниця Андрія Єрмака, а він сам під'їхав до закладу на машині, але ще близько 45 хвилин не заходив всередину. До зустрічі Єрмак приєднався тільки о 22:00.

Джерело зазначає, що на зустрічі Андрій Єрмак позиціонував себе, як носій максимального статусу в державній ієрархії. Він просив Ланзу лобіювати його інтереси. Єрмак домовлявся про укладення контракту. Після бесіди Брайан Ланза відбув з ресторану на власній машині, помічниця – на машині Єрмака, а чиновник – на третьому автомобілі, який приїхав окремо.

Примітно, що в українському МЗС зазначену зустріч коментувати відмовляються. З цього випливає, що Андрій Єрмак організував її самостійно і тим самим особисто поставив під загрозу офіційні й прийняті дипломатичні відносини між країнами.

Поява не офіційного каналу комунікації негативно впливає на співпрацю України зі стратегічним партнером – США. Особливо на тлі недавньої зустрічі Єрмака з адвокатом президента США Рудольфом Джуліані в Мадриді, яка викликала дуже суперечливі відгуки в каналах офіційної дипломатії.

Варто додати, що Брайан Ланза був радником президента США Дональда Трампа і "прославився" тим, що допомагав зняти американські санкції з наближеного до Кремля російського олігарха Олега Дерипаски.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, який пройшов між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту в американців.

При цьому Трамп заявив, що розпочата процедура імпічменту американської демократичної партії є державним переворотом.

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