З’явилося рішення ВАКС про недопустимість зміни прокурора Пономаренка у справі "Роттердам+"

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) опублікував рішення про відсутність підстав для зміни прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Віталія Пономаренка, який закрив справу "Роттердам+" через відсутність доказів.

Таке рішення опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Слідчим суддею не встановлено підстав, закріплених у ст. 77 КПК України (для відводу прокурора. – Ред.), для його задоволення. За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для задоволення заяви про відвід прокурора Пономаренка В.П", – йдеться в рішенні суду за підписом Сергія Мойсака.

Суддя зазначив, що прокурор Віталій Пономаренко виконував і далі виконує свої повноваження в повній відповідності до кримінально-процесуального кодексу.

Закиди НАБУ щодо упередженості Пономаренка під час розслідування та закриття справи "Роттердам+" суддя Мойсак повністю спростував.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що 27 серпня 2020 року САП закрила справу "Роттердам+". Причина – відсутність доказів шкоди від дії формули.

29 вересня рішення САП підтримав Офіс генерального прокурора. Згодом рішення САП про закриття справи законним визнав Вищий антикорупційний суд, рішення якого набрало чинності 17 листопада 2020 року.