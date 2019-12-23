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23 грудня • оновлено в 16:08
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"Танцюють стриптизерки": з'явилося провокаційне відео з корпоративу НБУ

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У мережі з'явилося відео святкового новорічного корпоративу для працівників Національного банку України. Його відзначали просто у стінах установи.

Ролик опублікував на своєму Telegram-каналі народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Деградація Нацбанку досягла нової вершини. Це корпоративне святкування Нового року в НБУ, який влаштували Смолій і Рожкова. Вперше в історії центробанку на поручнях головного операційного залу танцюють стриптизерки", – обурився парламентар.

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Корпоратив в НБУ

Корпоратив в НБУ

Скріншот відео

Однак, як стало відомо OBOZREVATEL, насправді ніяких стриптизерок в НБУ не було. Колектив регулятора дійсно відсвяткував прийдешній Новий рік нетривалим фуршетом із шампанським і маленьким концертом. На ньому виступали два артисти. Ймовірно, дівчата, зафільмовані на відео, були підтанцьовкою однієї із зірок.

Через дві години після урочистої частини заходу кожне управління НБУ пішло відзначати окремо, хто куди захотів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особа
Олександр Дубінський
Місце
Україна
Теги
національний банк України Партія Слуга народу
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фил филька
фил филька
вот все так у упоротых. главное навонять а потом разберемся надо было это или нет))
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