"Танцюють стриптизерки": з'явилося провокаційне відео з корпоративу НБУ

У мережі з'явилося відео святкового новорічного корпоративу для працівників Національного банку України. Його відзначали просто у стінах установи.
Ролик опублікував на своєму Telegram-каналі народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Деградація Нацбанку досягла нової вершини. Це корпоративне святкування Нового року в НБУ, який влаштували Смолій і Рожкова. Вперше в історії центробанку на поручнях головного операційного залу танцюють стриптизерки", – обурився парламентар.
Корпоратив в НБУ
Скріншот відео
Однак, як стало відомо OBOZREVATEL, насправді ніяких стриптизерок в НБУ не було. Колектив регулятора дійсно відсвяткував прийдешній Новий рік нетривалим фуршетом із шампанським і маленьким концертом. На ньому виступали два артисти. Ймовірно, дівчата, зафільмовані на відео, були підтанцьовкою однієї із зірок.
Через дві години після урочистої частини заходу кожне управління НБУ пішло відзначати окремо, хто куди захотів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше ажіотаж спалахнув довкола новорічної вечірки партії "Слуга народу". Вона відбулася в одному з найдорожчих ресторанів-клубів Києва – CHI, який розташований на третьому поверсі КВЦ "Парковий", де "слуги" збираються на з'їзди.
На вечірку планували витратити близько 1 мільйона гривень. Фінансувати всю "тусовку" нібито мали спонсори партії. Цей факт викликав бурхливе обурення в українців.
Через гучний резонанс "слуги народу" вирішили заплатити запланований мільйон гривень із власних кишень.
У мережу виклали ціни на їжу, яку нібито подавали в ресторані під час корпоративу: салати коштували від 100 до 350 грн, гарячі страви – від 200 до 1850 грн, вартість найдорожчої пляшки віскі – близько 35 000 гривень.
На корпоративі був присутній і президент України Володимир Зеленський.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!