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З'явилося перше відео весілля Ляшка

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У мережі було опубліковано відео з весілля народного депутата України і лідера радикальної партії Олега Ляшка.

Політик напередодні Олег Ляшко офіційно зареєстрував шлюб зі своєю цивільною дружиною Росітою. Кадри з весілля опубліковані на сайті ТСН.

Наречена на весілля одягла червону сукню, а нардеп підібрав такого ж кольору краватку. Церемонія відбулася в одному зі столичних РАГСів.

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Зробити пропозицію Ляшко вирішив після 20 років цивільного шлюбу. У пари є дочка Влада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Мелітополя одружився на молодій моделі.

Особа
Олег Ляшко
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
радикальна партія
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