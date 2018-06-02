З'явилося перше відео весілля Ляшка

У мережі було опубліковано відео з весілля народного депутата України і лідера радикальної партії Олега Ляшка.

Політик напередодні Олег Ляшко офіційно зареєстрував шлюб зі своєю цивільною дружиною Росітою. Кадри з весілля опубліковані на сайті ТСН.

Наречена на весілля одягла червону сукню, а нардеп підібрав такого ж кольору краватку. Церемонія відбулася в одному зі столичних РАГСів.

Зробити пропозицію Ляшко вирішив після 20 років цивільного шлюбу. У пари є дочка Влада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Мелітополя одружився на молодій моделі.