Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

З'явилося перше фото Зеленського з Туреччини: всі подробиці

3.6т Читати матеріал російською

У мережі опублікували перше фото офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в Туреччину.

Знімок в Twitter виклав посол України в Туреччині Андрій Сибіха.

"Перший офіційний візит президента Володимира Зеленського до Туреччини почався – попереду насичена програма і важливі зустрічі!" – написав він.

Новини
"А на коліна не став?" Дзвінок Зеленського Путіну розлютив мережу

Відзначимо, що Зеленський пробуде в Туреччині два дні – 7-8 серпня. В Анкарі заплановані його переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад. У Стамбулі президент зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм I.

Додамо, що раніше на брифінгу в Києві Зеленський заявив, що може перервати візит до Туреччини, якщо буде ескалація конфлікту на Донбасі.

"Я зараз вже мав летіти до Туреччини, зараз терміново будемо вилітати, якщо щось у нас відбудеться, то мені доведеться повернутися. Турецька сторона про це знає, і з розумінням ставиться президент Туреччини Ердоган. Я сподіваюся, що все буде спокійно" , – відзначав президент.

Володимир Зеленський в Туреччині

Володимир Зеленський в Туреччині

Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський провів термінові телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним.

Також Зеленський заявив, що має намір провести телефонні переговори з президентом Франції Еммануелем Макрона і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Туреччина
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
21
4
Смішно
7
Цікаво
2
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Kapytsia Tamara
Kapytsia Tamara
Obozrevatel, як щодо того, щоб правильно вказати прізвище посла України в Туреччині? https://turkey.mfa.gov.ua/ua
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Гнида зелёная.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Пусть там папаша останки своего морпеха зашивает, а тут солнце, море, All Inclusive
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...