З'явилося перше фото Зеленського з Туреччини: всі подробиці

У мережі опублікували перше фото офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в Туреччину.

Знімок в Twitter виклав посол України в Туреччині Андрій Сибіха.

"Перший офіційний візит президента Володимира Зеленського до Туреччини почався – попереду насичена програма і важливі зустрічі!" – написав він.

Відзначимо, що Зеленський пробуде в Туреччині два дні – 7-8 серпня. В Анкарі заплановані його переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад. У Стамбулі президент зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм I.

Додамо, що раніше на брифінгу в Києві Зеленський заявив, що може перервати візит до Туреччини, якщо буде ескалація конфлікту на Донбасі.

"Я зараз вже мав летіти до Туреччини, зараз терміново будемо вилітати, якщо щось у нас відбудеться, то мені доведеться повернутися. Турецька сторона про це знає, і з розумінням ставиться президент Туреччини Ердоган. Я сподіваюся, що все буде спокійно" , – відзначав президент.

Володимир Зеленський в Туреччині Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський провів термінові телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним.

Також Зеленський заявив, що має намір провести телефонні переговори з президентом Франції Еммануелем Макрона і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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