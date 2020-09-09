З'явилися результати термінового засідання ТКГ щодо Донбасу

Відбулося позачергове засідання Тристоронньої контактної групи, на якому ОБСЄ підтвердила безпідставність будь-яких звинувачень на адресу Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми в період з 5 липня до 2 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України. "Це факт, викладений у нашому звіті від 5 вересня цього року", – повідомив голова СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

Учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора вiд ОБСЄ.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук додав, що українська сторона забезпечить питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції.

"Сьогоднішній день дає нам надію, що режим припинення вогню буде виконуватися й надалі усіма сторонами. З цією метою українська сторона буде задіювати будь-які механізми як у рамках ТКГ, так і в рамках Нормандського формату, які дозволять зберегти життя українських військовослужбовців та мирного населення", – сказав він.

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