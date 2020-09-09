З'явилися результати термінового засідання ТКГ щодо Донбасу

Відбулося позачергове засідання Тристоронньої контактної групи, на якому ОБСЄ підтвердила безпідставність будь-яких звинувачень на адресу Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми в період з 5 липня до 2 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України. "Це факт, викладений у нашому звіті від 5 вересня цього року", – повідомив голова СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

Учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора вiд ОБСЄ.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук додав, що українська сторона забезпечить питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції.

"Сьогоднішній день дає нам надію, що режим припинення вогню буде виконуватися й надалі усіма сторонами. З цією метою українська сторона буде задіювати будь-які механізми як у рамках ТКГ, так і в рамках Нормандського формату, які дозволять зберегти життя українських військовослужбовців та мирного населення", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Терористи "ДНР" знову скасували своє "наступ на ЗСУ", обіцяний 9 вересня, і вимагали скликати екстрене засідання ТКГ для обговорення питання з приводу селища Шуми.

Пізніше стало відомо, що ТКГ Донбасом терміново зібралася на засідання через загострення.

Відзначимо, що раніше ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін вже кілька разів погрожував знищити інженерні споруди ЗСУ у лінії розмежування на Донбасі, які ті нібито пересунули.

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