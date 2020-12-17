З'явилися подробиці останніх днів життя Кернеса: лікарі сподівалися на диво

В останні дні життя мера Харкова Геннадія Кернеса його стан різко погіршився, але лікарі сподівалися на диво.

Про це виданню "Страна" повідомив його друг, олігарх Павло Фукс. Він додав, що ще кілька тижнів тому Кернес почувався добре.

"Прикро, що ще два тижні тому, коли була сесія міськради, він був такий бадьорий і задоволений. Говорив: "Молодці!". У нього була нормальна вимова, незважаючи на трубку в горлі. Ми зраділи, що він підбадьорився, а потім через два дні нирки відмовили. Після цього лікарі сказали, що тепер тільки диво допоможе. Ми сподівалися на диво", – розповів Фукс.

За його словами, востаннє з Кернесом він спілкувався три дні тому.

"Я вже відчував у його голосі якусь слабкість. Він говорив, що серце коле та болить", – згадував друг померлого.

З його слів, прощання і похорон Кернеса пройдуть наступного тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня мер Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.