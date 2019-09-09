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9 вересня • оновлено в 10:59
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/ Політика

З'явилися перші результати скандальних виборів Росії в Криму

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Партія "Єдина Росія" лідирує на російських виборах, організованих окупантами, в парламенти Криму і Севастополя.

Про це повідомляє ЦВК Росії. Згідно з даними комісії, "Єдина Росія" набирає 37,63% голосів після обробки більше, ніж 5% протоколів у Севастополі.

На другому місці знаходиться ЛДПР – 18,9%, на третьому – КПРФ – 18,59%.

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Далі партії отримали таку кількість голосів: Справедлива Росія – 9,53%, "Російська партія пенсіонерів за соціальну справедливість" 7,19% і "Комуністи Росії" 3,4%.

Після обробки понад, ніж 1% протоколів по Криму, голоси розподілилися так: партія "Єдина Росія" отримує 43,77% голосів, потім йдуть партії ЛДПР – 21,66%, КПРФ – 9,8%, Справедлива Росія – 7,17 %, "Комуністи Росії" – 5,18%, Партія пенсіонерів – 3,54%, Партія "Батьківщина" – 2,29%, "Патріоти Росії" – 0,86%.

Результати скандальних виборів Росії в Криму

Результати скандальних виборів Росії в Криму

www.c-inform.info

Український художник Андрій Петренко опублікував карикатуру, в якій висміяв вибори в Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії в неділю, 8 вересня, відбувся єдиний день голосування. Вибори різного рівня пройшли у всіх 85 регіонах країни.

Росіяни обирали регіональні та місцеві органи влади, а також "віддали" вакантні мандати депутатів Держдуми по чотирьом одномандатних округах.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
с чего это вдруг они "скандальные"?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
«Знаете, товарищи, — говорит Сталин, — что я думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса».
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Не желающих голосовать оккупанты уже расстреляли?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Пушкин Серёга:"Не желающих голосовать оккупанты уже расстреляли?" Какой Вы кровожадный. Зачем расстреливать! Просто заполнили бюллетени за них, чтобы люди не уставали.
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