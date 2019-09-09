З'явилися перші результати скандальних виборів Росії в Криму

Партія "Єдина Росія" лідирує на російських виборах, організованих окупантами, в парламенти Криму і Севастополя.

Про це повідомляє ЦВК Росії. Згідно з даними комісії, "Єдина Росія" набирає 37,63% голосів після обробки більше, ніж 5% протоколів у Севастополі.

На другому місці знаходиться ЛДПР – 18,9%, на третьому – КПРФ – 18,59%.

Далі партії отримали таку кількість голосів: Справедлива Росія – 9,53%, "Російська партія пенсіонерів за соціальну справедливість" 7,19% і "Комуністи Росії" 3,4%.

Після обробки понад, ніж 1% протоколів по Криму, голоси розподілилися так: партія "Єдина Росія" отримує 43,77% голосів, потім йдуть партії ЛДПР – 21,66%, КПРФ – 9,8%, Справедлива Росія – 7,17 %, "Комуністи Росії" – 5,18%, Партія пенсіонерів – 3,54%, Партія "Батьківщина" – 2,29%, "Патріоти Росії" – 0,86%.

Результати скандальних виборів Росії в Криму www.c-inform.info

Український художник Андрій Петренко опублікував карикатуру, в якій висміяв вибори в Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії в неділю, 8 вересня, відбувся єдиний день голосування. Вибори різного рівня пройшли у всіх 85 регіонах країни.

Росіяни обирали регіональні та місцеві органи влади, а також "віддали" вакантні мандати депутатів Держдуми по чотирьом одномандатних округах.

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