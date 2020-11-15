З’явилися перші дані про явку на місцевих виборах 15 листопада

Явка виборців під час другого туру місцевих виборів в Україні 15 листопада, на 12-ту годину дня, сягнула 8,6 відсотка.

За даними спостерігачів, похибка може становити 0,62%. Про це повідомила координаторка Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська в коментарі "РБК-Україна".

Вона підкреслила, що явка виборців на другому турі голосування скоротилася майже на 5% порівняно з першим.

"25 жовтня на 12:00 вона сягнула 13,5% з похибкою 1,25%", – додала Айвазовська.

Нагадаємо, що 15 листопада повторне голосування призначено у Київській, Волинській, Донецькій, Одеській, Сумській, Херсонській і Хмельницькій областях. Зокрема мешканці Сум, Одеси, Луцька, Херсона, Краматорська, Кам’янця-Подільського та Українки, що на Київщині, повинні обрати одного з двох кандидатів, які вийшли до другого туру. А в територіальних громадах (з кількістю жителів до 10 тисяч) у 16 регіонах повторно обирають депутатів місцевих рад.

Після відкриття виборчих дільниць у низці міст вже було виявлено перші порушення під час другого туру виборів.

Як повідомлявOBOZREVATEL, У Центральній виборчій комісії заявили, що введений на території всієї України карантин вихідного дня не вплине на повторне голосування в межах другого туру місцевих виборів 15, 22 чи 29 листопада.