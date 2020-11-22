З'явилися перші дані про результати виборів в Нікополі

Юрій Сергієнко Політика 00:47, 23.11.2020 Оновлено: 00:55, 23.11.2020

За попередніми даними, у другому турі виборів мера Нікополя переміг кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Саюк.

Про це свідчать дані підрахунку його штабу, опубліковані в Facebook.

Згідно з ними, Саюк набрав 51% голосів виборців. Його опонент від "Слуги народу" Руслан Олійник отримав 41%.

Офіційних даних від територіального виборчкому поки немає, підрахунок голосів триває.

Екзитполи в Нікополі не проводилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, явка жителів Нікополя склала 24,20%. Загалом в містах, де 22 листопада проходив другий тур виборів, взяли участь 29,53% виборців.

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