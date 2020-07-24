З'явилися нові дані і фото про шикарний маєток і сім'ю глави СБУ Баканова

Заміський маєток керівника Служби безпеки України Івана Баканова знаходиться в селі Ходосівка Київської області.

Як пише "Страна", у Баканова двір з доглянутим садом, персональним озером і двоповерховим особняком (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Маєток знаходиться прямо поруч з проїжджою частиною, територія не охороняється, а будинок видно, що обжитий. На території чути собачий гавкіт і стоять лійки, інструменти, сушарка для білизни, на помості біля озера ротангові садові меблі, на літній кухні лежить все для барбекю", – йдеться в повідомленні.

Багато часу і зусиль господарі присвячують ландшафтному дизайну на ділянці. Трава на газонах ідеальна, всі дерева підстрижені у формі кулі. Уздовж доріжок ростуть різноманітні хвойні: блакитні ялини, туї, декоративні сосни.

Садибу сім'ї Баканова можна побачити на фото, які розміщують його діти в соцмережах.

Сини Артур і Степан активні в Instagram. Правда, Артур там присутній під прізвищем мами. Він у 2018 році закінчив КНЕУ ім. Гетьмана і зараз працює в компанії "Карпатнафтохім".

"Хлопець любить красиве життя. Ходить в нічні клуби, знімає відео за кермом дорогих авто, подорожує по всьому світу (від Німеччини і Греції до екзотичних курортів). Наприклад, цієї зими возив свою дівчину до французького Куршавелю", – пише видання.

Його молодший брат Степан – учень школи 134 імені Юрія Гагаріна, яка знаходиться на Печерську. Він займається футболом і разом з друзями організував музичний гурт.

Ділянка Івана Баканова в селі Ходосівка strana.ua

Двоповерховий особняк Івана Баканова strana.ua

Старший син Баканова Артур strana.ua

У Артура Баканова ціла колекція фотографій з зірками strana.ua

Молодший син Баканова Степан strana.ua

Як писав OBOZREVATEL, ринкова вартість особняка Баканова – від 7 до 8 млн гривень.