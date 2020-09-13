З'явилася реакція України на російські "вибори" в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Російської Федерації в зв'язку з проведенням 13 вересня так званих "виборів" в незаконні органи на окупованих територіях Автономної Республіки Крим і Севастополя.

Як повідомляється на офіційному сайті МЗС, такі дії Кремля є продовженням грубих порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України.

"Автономна Республіка Крим і Севастополь є тимчасово окупованими територіями України, правовий режим яких визначається нормами міжнародного гуманітарного права. Проведення Російською Федерацією псевдовиборів на територіях Автономної Республіки Крим і Севастополя є нелегітимним, а їх результати не матимуть жодних юридичних наслідків", – йдеться в заяві.

У відомстві зазначили, що проведення таких "виборів" є грубим порушенням не тільки Конституції і законодавства України, а й основоположних норм і принципів міжнародного права, в тому числі Статуту ООН, женевської Конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни, Гельсінського заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, зобов'язань РФ за двосторонніми міжнародними договорами та інших норм міжнародного права, низки резолюцій Генасамблеї ООН.

"Всі причетні до підготовки та проведення незаконного "голосування" у тимчасово окупованому Криму будуть нести відповідальність відповідно до законодавства України", – підкреслили в МЗС.

Відомство також закликало іноземні держави і міжнародні організації засудити незаконні дії РФ і чітко заявити про невизнання результатів т.зв. "виборів" на тимчасово окупованій території Криму, а також посилити політико-дипломатичний тиск на РФ, в тому числі шляхом розширення санкцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 вересня в Росії проходить єдиний день голосування.