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"З'явилася надія!" Зеленський побачив можливе закінчення гарячої фази війни

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Розведення сил і засобів сторін в районі Станиці Луганській може стати першим кроком до "досягненню стійкого припинення вогню по всій лінії зіткнення на Донбасі".

Таку заяву в Facebook зробив президент України Володимир Зеленський.

"Мені здається, це перший крок до стабільного припинення вогню по всій лінії розмежування, який стався завдяки розблокуванню Мінського процесу", – повідомив глава держави.

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Гарант додав, що тільки час може підтвердити виконання сторонами своїх зобов'язань.

"Я говорив, що не буду вам брехати і щось обіцяти. Я не хочу обіцяти, що вже завтра буде мир, і ми припинимо війну. Але мені здається, що тендітна надія на початок завершення гарячої фази війни з'явилася", – повідомив він.

Також Зеленський закликав усіх "не піддаватися на паніку і провокації", і дати можливість українській армії і дипломатам виконувати свою важливу і дуже складну роботу.

"Будь ласка, давайте зберігати спокій. Ніякого зрадництва немає. Перемоги, на жаль, поки що теж немає, але це, на мою думку, перший наш невеликий реальний успіх", – додав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія закликала Україну і "ЛНР" повністю виконати всі необхідні дії для розведення сил і засобів на Донбасі.

Також в Росії звинуватили владу України, що вони нібито не виконала домовленості щодо врегулювання конфлікту на Донбасі після президентських виборів, зірвавши розведення сил і засобів в районі Станиці Луганській.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
війна
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Мир Миру
Мир Миру
"перемоги немає, зради немає": каже президент. Зрозуміло, що залишились проблеми у вигляді окупованих Донбасу і Криму. Тому цей "передих" Україна має використати для укріплення своєї обороноздатності.
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