Зять і радник Трампа закликав його визнати поразку від Байдена

Зять і старший радник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер нібито порадив йому змиритися з поразкою на виборах.

Про це CNN повідомили відразу два джерела. Такий же рада чоловікові, згідно з інформацією журналістів, дала перша леді Меланія Трамп.

За словами джерела, хоча дружина Трампа публічно не коментує вибори, в приватному порядку вона висловилася з цього приводу.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в США прихильники чинного президента Трампа почали акції протесту після повідомлень про перемогу на виборах Байдена. У Вісконсині активісти-афроамериканці навіть побилися з тими, хто підтримує демократа.

Кандидат від демократів на виборах у США Джо Байден попередньо переміг у Пенсильванії і стане 46-м президентом Сполучених Штатів. У регіоні, де він народився, політик отримав 20 голосів вибірників, необхідних для перемоги, й тепер має загалом 290 голосів за необхідних 270.