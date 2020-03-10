У голови МОЗ України Іллі Ємця немає комплексного розуміння системи охорони здоров'я і на реформу при ньому нічого доброго не чекає.

Про це виданню LIGA.net розповіли люди, які спілкувалися з новим міністром або були присутні під час його розмов.

Один зі співрозмовників заявив, що лікар він відмінний, але реформу при ньому нічого доброго не чекає, тому що у нього армійський характер і він не готовий слухати і чути.

"Як сказав, так і повинно бути", – відзначило джерело, додавши, що з таким підходом неможливо впроваджувати складну реформу.

Під час бесіди з колективом МОЗ Ємець натякнув, що нинішній план реформи системи охорони здоров'я може бути змінений.

Ілля Ємець glavcom.ua

"Всі говорять: 1 квітня (на 1 квітня заплановано запуск другого етапу медреформи – прим. ред.). Для мене головне не 1 або 2 квітня, а як німці говорили, що почали реформу в 1949 році, а продовжують її і зараз. Наша модель, яка продовжить реформу, не буде руйнувати те прекрасне, що є і залишилося в будь-який старою системою. Пішли чутки, що Ємець – совкові принципи, це неправда", – підкреслив новий міністр.

Він додав, що закладені в програму медичних гарантій 72 мільярди гривень є лише частиною моделі, яку він запропонує. "Реформа – погане слово. Модернізація", – підкреслив Ємець.

В ефірі одного з телеканалів голова МОЗ заявив, що його завдання – зробити "еволюцію в реформі". Найголовнішою частиною, на його думку, є спеціалізована допомога.

Що стосується Національної служби здоров'я (НСЗУ), яка буде відігравати важливу роль у другому етапі медреформи, то її спробують змінити, проте ліквідувати її не будуть. "Національна служба здоров'я – тільки назва і функції поміняти. Це повинен бути страховий поліс спочатку базового рівня, потім – другого, а далі - третього", – пояснив Ємець.

На кількох зустрічах Ємець сказав присутнім, що в НСЗУ не потрібно стільки людей. За словами співрозмовника видання, міністр заявив про необхідність переглянути зарплати, структуру.

Також видання зазначає, що Ємець хоче змінити структуру в міністерстві, як це свого часу зробила Зоряна Скалецька, щоб "вимити" неугодних і встановити свої порядки.

"Вся структура буде інший. Основні заступники призначені в середу, основні департаменти, як я бачу, будуть призначені. Є усна згода прем'єра, що в Міністерстві охорони здоров'я з'явитися другий перший заступник міністра з питань санепідемічних нагляду", – сказав він колективу МОЗ.

На думку джерел видання, у керівництва МОЗ майже немає вибору, окрім як продовжити реформу. Якщо воно ризикне запустить процес гальмування або скасування реформи, їсть загроза, що все медустанови, крім сімейної медицини, залишаться без засобів вже в квітні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський натякнув на відстрочку запуску другого етапу медичної реформи, заявивши, що з такими ініціативами не варто поспішати.

Нагадаємо, що 1 квітня 2020 року повинен стартувати другий етап медичної реформи, який стосується поліклінік і лікарень. Відповідно до закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування, всі види медпослуг повинна буде оплачувати НСЗУ.

У бюджеті, як заявляв екс-прем'єр Олексій Гончарук, закладено 72 млрд гривень на виконання програми безкоштовних медпослуг.

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