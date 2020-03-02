Колишній глава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Богдан вирішив повернутися до роботи адвоката.

Про це свідчить дані в Єдиному реєстрі адвокатів України. Так, зазначено що з 25 лютого відновили його право на заняття адвокатською діяльністю відповідно до заяви.

Як уточнює LIGA.net, у самого Богдана та членів його команди не вдалося дізнатися, чи піде ексглава ОП остаточно в адвокатуру, чи розглядає можливість повернутися на посаду в державних органах.

З'ясувалося, що робить Богдан після відпочинку на Сейшелах The Page

"Зараз Богдан відпочиває і перезавантажується", – зазначив один із керівників фракції "Слуга народу".

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Нагадаємо, після відставки Богдан хвалився в мережі фото з відпочинку на Сейшельських островах і скаржився, що йому нудно без роботи. Також колишній глава ОП кликав на острови "дівчаток".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдан показав довідку про отримання заробітної плати за весь час перебування на посаді глави ОП. Він запевнив, що віддав гроші на благодійність.

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