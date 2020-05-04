"Вони або злодії, або тупі": з'ясувалося, кому належала ідея доставки засобів захисту "Мрією"

Президент Володимир Зеленський вважав, що доставка засобів захисту з Китаю до України на літаку Ан-225 "Мрія" надихне українців під час пандемії коронавірусу COVID-19.

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Про це в своєму Telegram-каналі з посиланням на джерело в Офісі президента повідомила журналістка Світлана Крюкова. Зазначається, що ідея належала голові держави.

"Або вони цинічні крадії. Або просто дуже тупі. Ідея привезти медичні товари з Китаю "Мрією" належала президентові Зеленському. Він вважав, що це буде духопідйомна річ під час епідемії – задіяти найбільший у світі літак у доставці вантажу для боротьби з коронавірусом", – йдеться у повідомленні.

За даними джерела, президент знав, що на борту буде і гуманітарний, і комерційний вантаж – товар "Епіцентру".

"Але це звичайна практика, а тому ані президента, ані його Офіс вона не збентежила. На Банковій категорично заперечують можливість будь-якої корупційної змови під час поставок товару влади з "Епіцентром", – пише журналістка.

Джерело стверджує, що доставка товару на "Мрії" обійшлася Епіцентру дорожче, ніж якби використовувався б для перевезення цього обсягу менш габаритний літак, проте з іміджевої точки зору президент вирішив, що правильно буде використовувати "Мрію".

"На питання, чи знали на Банковій, що напередодні прильоту Мрії "Епіцентр" виграв два тендери держпідприємства "Укргазвидобування" на поставку медичних товарів на 58 мільйонів гривень на умовах 100% передоплати (тобто, виходить, що держкомпанія в значній мірі профінансувала і політ "Мрії", і закупівлю товарів "Епіцентром"), джерело говорить, що Офіс президента був не в курсі цієї угоди", – зазначає журналістка.

Джерело заявило, що в Офісі президента розбиратимуться з цим, і винні понесуть покарання, якщо знайдуться порушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Крюкової, маски, які представники Офісу президента завезли до України за завищеними цінами, прикриваючись гуманітарним вантажем, продавали втридорога на тендерах і державним установам.

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