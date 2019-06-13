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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

З'ясувалися спонсори Вакарчука на виборах у Раду: хто вони

15.7тЧитати матеріал російською

У партії українського музиканта Святослава Вакарчука "Голос" назвали перших донорів, які зробили внески на фінансування передвиборної кампанії політсили.

Ними стали три бізнесмени, що працюють в українських і міжнародних підприємствах. Про це повідомляє прес-служба на офіційному сайті "Голосу".

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Святослав Вакарчук на презентації партії

Святослав Вакарчук на презентації партії

Уточнюється, що першими партію Вакарчука підтримали:

  • інвестиційний банкір, фахівець Dragon Capital із продажів боргових цінних паперів Сергій Фурса;

  • регіональний президент Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу та країнах Африки Тарас Лукачук;

  • колишній президент "Київстару", засновник спільноти талановитих математиків Kontora Pi Петро Чернишов.

Святослав Вакарчук і донори його партії

Святослав Вакарчук і донори його партії

goloszmin.org

Водночас у "Голосі" відзначили, що перший внесок партія отримала від самого Святослава Вакарчука.

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"Ми вдячні за підтримку всім, хто хоче справжніх змін і довіряє нам їх робити. Людям, які підтримують нову політику, які самі стають змінами, вкладаючи в них свої сили і ресурси. І нам є, що запропонувати у відповідь – це наш список кандидатів у парламент, який складається з молодих фахівців. За нами майбутнє і ми знаємо, як його будувати", – цитує прес-служба Вакарчука.

Нагадаємо, згідно з результатами свіжого опитування групи "Рейтинг", до Верховної Ради на позачергових парламентських виборах 21 липня проходять п'ять партій.

  1. "Слуга народу" – 47,5%;

  2. "Опозиційна платформа – За життя" – 10,4%;

  3. "Європейська солідарність" – 7,9%;

  4. ВО "Батьківщина" – 7,5%;

  5. "Голос" – 6,4%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
політикаПартія Вакарчука "Голос"
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Забыли зятя кучмы пинчука вспомнить. Начинать с обмана не хорошо.
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