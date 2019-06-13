З'ясувалися спонсори Вакарчука на виборах у Раду: хто вони

У партії українського музиканта Святослава Вакарчука "Голос" назвали перших донорів, які зробили внески на фінансування передвиборної кампанії політсили.
Ними стали три бізнесмени, що працюють в українських і міжнародних підприємствах. Про це повідомляє прес-служба на офіційному сайті "Голосу".
Святослав Вакарчук на презентації партії
Уточнюється, що першими партію Вакарчука підтримали:
інвестиційний банкір, фахівець Dragon Capital із продажів боргових цінних паперів Сергій Фурса;
регіональний президент Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу та країнах Африки Тарас Лукачук;
колишній президент "Київстару", засновник спільноти талановитих математиків Kontora Pi Петро Чернишов.
Святослав Вакарчук і донори його партії
goloszmin.org
Водночас у "Голосі" відзначили, що перший внесок партія отримала від самого Святослава Вакарчука.
"Ми вдячні за підтримку всім, хто хоче справжніх змін і довіряє нам їх робити. Людям, які підтримують нову політику, які самі стають змінами, вкладаючи в них свої сили і ресурси. І нам є, що запропонувати у відповідь – це наш список кандидатів у парламент, який складається з молодих фахівців. За нами майбутнє і ми знаємо, як його будувати", – цитує прес-служба Вакарчука.
Нагадаємо, згідно з результатами свіжого опитування групи "Рейтинг", до Верховної Ради на позачергових парламентських виборах 21 липня проходять п'ять партій.
"Слуга народу" – 47,5%;
"Опозиційна платформа – За життя" – 10,4%;
"Європейська солідарність" – 7,9%;
ВО "Батьківщина" – 7,5%;
"Голос" – 6,4%.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 січня Святослав Вакарчук заявив, що не балотуватиметься на президентських виборах у 2019 році, але перед цим зізнався, що йде в політику.
Володимир Зеленський, який виграв президентські вибори, повідомив, що був готовий поступитися і підтримати Вакарчука на виборах, якби той балотувався.
16 травня в Києві лідер гурту "Океан Ельзи" представив свою партію і назвав декількох її членів.
Незабаром Вакарчук заявив, що разом із "Голосом" іде на дострокові вибори до Верховної Ради.
При цьому відомий соціолог упевнений, що Вакарчук програє Зеленському на виборах у Раду, однак все ж зможе "відкусити" його рейтинг, як і відібрати частину голосів Петра Порошенка.
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