З'ясувалися спонсори Вакарчука на виборах у Раду: хто вони

У партії українського музиканта Святослава Вакарчука "Голос" назвали перших донорів, які зробили внески на фінансування передвиборної кампанії політсили.

Ними стали три бізнесмени, що працюють в українських і міжнародних підприємствах. Про це повідомляє прес-служба на офіційному сайті "Голосу".

Святослав Вакарчук на презентації партії

Уточнюється, що першими партію Вакарчука підтримали:

інвестиційний банкір, фахівець Dragon Capital із продажів боргових цінних паперів Сергій Фурса;

регіональний президент Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу та країнах Африки Тарас Лукачук;

колишній президент "Київстару", засновник спільноти талановитих математиків Kontora Pi Петро Чернишов.

Святослав Вакарчук і донори його партії goloszmin.org

Водночас у "Голосі" відзначили, що перший внесок партія отримала від самого Святослава Вакарчука.

"Ми вдячні за підтримку всім, хто хоче справжніх змін і довіряє нам їх робити. Людям, які підтримують нову політику, які самі стають змінами, вкладаючи в них свої сили і ресурси. І нам є, що запропонувати у відповідь – це наш список кандидатів у парламент, який складається з молодих фахівців. За нами майбутнє і ми знаємо, як його будувати", – цитує прес-служба Вакарчука.

Нагадаємо, згідно з результатами свіжого опитування групи "Рейтинг", до Верховної Ради на позачергових парламентських виборах 21 липня проходять п'ять партій.

"Слуга народу" – 47,5%; "Опозиційна платформа – За життя" – 10,4%; "Європейська солідарність" – 7,9%; ВО "Батьківщина" – 7,5%; "Голос" – 6,4%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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