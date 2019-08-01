З'ясувалася підозріла деталь з життя нового глави Черкащини

Новий глава Черкаської обласної державної адміністрації Ігор Шевченко свого часу змінив прізвище.

Про це написало видання "18000" із посиланням на власні джерела. Раніше Шевченко мав прізвище Кікоть.

Коли і чому воно було змінене джерела не пояснили.

Глава Черкаської ОДА

В середу, 31 липня, журналіст намагався взяти в Шевченка коментар щодо прізвища, проте новоспечений очільник ОДА пообіцяв відповісти на всі запитання на пресконференції наступного тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив новим главою Черкаської ОДА Шевченка. Чоловік народився у 1972 році, він юрист та підприємець.

Пізніше виявилось, що чиновник в країні-агресорі має квартиру і на правах співвласника –нежитлове приміщення та земельну ділянку. Інформація про це вказана в його електронній декларації за 2018 рік, яку тоді ще кандидат на посаду голови ОДА подав 25 червня 2019 року.

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