Зв'язок з Іванісовим і тортури Небесної Сотні: названо версію звільнення заступника голови "Слуги народу"

Народний депутат України восьмого скликання Ігор Мосійчук заявив, що йому відома причина зняття заступника голови фракції "Слуга народу" Дмитра Соломчука з посади.

Це нібито трапилося через те, що саме Соломчук рекомендував для обрання у Верховну Раду від "Слуги народу" за мажоритарними округами Рівненської області ґвалтівника Романа Іванісова, написав Мосійчук на своєму Telegram-каналі.

Крім того, за його даними, Соломчук також просував у парламент Сергія Литвиненка, який прямо причетний до викрадення Ігоря Луценка, а також до викрадення, тортур і вбивства Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького.

Зеленський і Соломчук Telegram-канал Ігоря Мосійчука

"Президенту, керівництву парламенту і фракції "Слуга народу" достовірно відомо, що Соломчук взяв з Іванісова, як я думаю, і з інших мажоритарників $300 000 за висунення кандидатами у нардепи від президентської партії", – написав Мосійчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соломчука звільнили від виконання обов'язків заступника голови фракції "Слуга народу". Про це повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні парламенту 3 грудня.

Джерела в "Слузі народу" повідомили, що це може бути пов'язано із внутрішніми скандалами у фракції.

Також 3 грудня Верховна Рада України достроково припинила повноваження народних депутатів від фракції "Слуга народу" Олександра Кубракова і Олексія Кучера.

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