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27 вересня • оновлено в 18:47
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Звітувати перед президентом і урядом: Конституційний Суд ухвалив нове рішення про ДБР

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Констутуційний Суд відмовився відкривати провадження за поданням нардепів перевірити на конституційність норму закону “Про Державне бюро розслідувань”, яка передбачає звітування директора відомства перед президентом, урядом і парламентом.

Як інформує пресслужба суду, рішення було ухвалено під час засідання Великої палати 26 вересня. Розгляд подання нардепів щодо конституційності інших положень закону триває.

“Постановлено Ухвалу Великої палати Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження в частині конституційного подання 45 народних депутатів України щодо конституційності положень частини другої статті 23 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" від 12 листопада 2015 року №794–VIII”, – йдеться у повідомленні.

Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань

24 канал

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У НАБУ "відхрестилися" від прослуховування глави ДБР Труби

Нагадаємо, ч. 2 ст. 23 закону про ДБР передбачає, що директор Бюро інформує президента й уряд про діяльність відомства, а також щороку до 1 квітня подає письмовий звіт про діяльність за попередній рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України подала до Конституційного суду законопроєкт про внесення змін до ст. 106 Основного закону щодо закріплення повноважень президента призначати і звільняти директорів НАБУ та ДБР.

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Теги
Конституційний суд України Державне Бюро Розслідувань
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