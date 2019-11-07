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7 листопада • оновлено в 13:52
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"Звинувачують у військових рішеннях": у США занепокоєні переслідуванням Порошенка

1.3т Читати матеріал російською

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер натякав представникам Офісу президента про те, щоб вони відмовилися від ідеї кримінального переслідування п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це стало відомо із публікації закритих свідчень повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора перед Конгресом, які опублікувала "Європейська правда".

Тейлора попросили пригадати обставини зустрічі, яку він та Курт Волкер мали 14 вересня з радником президента Зеленського Андрієм Єрмаком.

Вільям Тейлор, Петро Порошенко

Вільям Тейлор, Петро Порошенко

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"Посол Волкер натякнув Єрмаку і цьому іншому українцю – його прізвище Новіков (йдеться, певно, про позаштатного радника Зеленського Ігоря Новікова), що було б непогано не переслідувати п'ятого президента Порошенка. Адже були дані та навіть дії, які свідчили, що команда Зеленського збирається переслідувати Порошенка за цілою низкою питань, приміром, через інцидент у Керченській протоці. Президента Порошенка звинувачували у військових рішеннях, які він тоді прийняв", - сказав Тейлор.

Курт тоді зазначив, що треба йти вперед, а не переслідувати Порошенка.

За словами Тейлора, після цього Єрмак та Новіков дістали свої мобільні телефони та показали фотографії своїх родичів, на яких були брат і двоюрідний брат, які були вбиті чи поранені на Донбасі.

"Вони показали це Курту і мені, сказавши: Порошенко у цьому винний. У них на емоційному рівні глибока злість на Порошенка. Це – одна з речей, що мотивують атаки та судові справи на Порошенка, але не єдина. Були й інші. Олігарх Коломойський, про якого я згадував раніше, теж має зуб на Порошенка", - сказав посол.

Як писав OBOZREVATEL, Лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав владу США посилити тиск на Росію

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Особи
Петро Порошенко Вільям Тейлор Курт Волкер
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семенов Александр
семенов Александр
Курт Волкер "намекнул" что было неплохо не преследовать Порошенко ???????????? Пиздец !!!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Порошенко с депутатами «Европейской солидарности» посетил строящийся мост в станице Луганская и заявил, что надпись «Здесь был Петя» замироточила там гораздо раньше.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Порошенко признался, что начал переоформлять «Roshen» на сына. -Он прям, как Робин Гуд - раньше отбирал советские фабрики у богатых… духовно украинцев, а теперь отдает бедным… родственникам.
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