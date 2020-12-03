В ОП назвали звинувачення Венедіктової в незаміні прокурора у справі "Роттердам +" спробами НАБУ приховати неефективне досудове розслідування

Гліб Іванов Політика 22:41, 3.12.2020 Оновлено: 22:46, 3.12.2020

В Офісі генерального прокурора розцінюють звинувачення генпрокурорки Ірини Венедіктової з боку НАБУ в незаміні прокурора в провадженні у формулі "Роттердам+" як спроби приховати неефективне досудове розслідування, перекладаючи звинувачення на прокурорів САП і Офіс генпрокурора.

Відповідну заяву оприлюднено ввечері в четвер, 4 грудня, пресслужбою Офісу генпрокурора, передає "Інтерфакс-Україна".

"... варто зазначити, що протягом слідства ніким не висловлювалося сумнівів в його (прокурора – ІФ) ефективності і не стояло питання про потребу заміни прокурора у провадженні, зокрема через його можливу зацікавленість у запобіганні публічному судовому розгляду протиправних дій посадових осіб НКРЕКП і представників групи компаній-бенефіціарів", – йдеться в заяві.

Однак, додають в Офісі, одразу після ухвалення прокурором САП Віталієм Пономаренко, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, рішення про закриття кримінального провадження виникла низка питань щодо ефективності слідства й потреби в заміні прокурора у провадженні.

В Офісі зазначають, що 11 листопада 2020 року Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні заяви детективів НАБУ про відвід прокурора САП в зазначеному кримінальному провадженні, "а тому відсутні будь-які докази його можливої ангажованості".

"Нині питання про потребу заміни прокурора в цьому кримінальному провадженні вивчається, і остаточне рішення ухвалять після повної і всебічної перевірки всіх обставин справи", – наголошують в Офісі генпрокурора.

"Водночас поки вбачається, що в НАБУ відбуваються спроби приховати неефективне досудове розслідування, перекладаючи звинувачення на прокурорів САП і Офіс генерального прокурора, одночасно намагаючись без наявності необхідних достатніх доказів і їх переконливості направити кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду", – йдеться в заяві .

Крім того, в Офісі генпрокурора наголошують, що в їх розпорядженні залишаються тільки два дні з встановленого ст. 219 КПК України терміну досудового розслідування.

Як повідомлялося, 30 листопада Вищий антикорупційний суд не задовольнив заяву адвокатів про відвід детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) у справі "Роттердам+".

Раніше колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам+", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в ВАКС, однак Центр протидії корупції заявив, що, згідно з іншим вердиктом ВАКС, справа залишається відкритою.

НАБУ 24 березня 2017 року відкрило кримінальне провадження, у межах якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам+". З 1 липня 2019 року було запущено нову модель ринку електроенергії, через що колишні принципи формування цін, зокрема формула "Роттердам+", припинили дію, проте розслідування НАБУ тривало, а справа почала слухатися в судах.

Ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк, що перебуває в розшуку за звинуваченням НАБУ за формулу "Роттердам+", вважає, що уряд своєю постановою від 24 січня цього року про формулу ціноутворення на газ для "Нафтогазу України" фактично підтвердив справедливість "Роттердам+".

У Спеціальній антикорупційної прокуратурі (САП) 28 серпня заявили, що "справу "Роттердам+" закрито в частині, що стосується підозрюваних, проте саме досудове розслідування триває. В антикорупційному органі зазначили, що нині через тривалість попереднього розслідування, фактичне обмеження термінів досудового розслідування, визначених п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, і відсутність інших процесуальних джерел доказів вичерпано можливості отримати достатні докази для доведення винуватості підозрюваних та інших осіб у суді.

Рішення САП закрити кримінальне провадження в справі, відомій як "Роттердам+", підтвердило законність застосування принципу імпортного паритету й безпідставність раніше висунутих підозр, заявив енергохолдинг "ДТЕК".

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