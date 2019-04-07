Звільнити полонених і "омолодити" команду: Порошенко озвучив плани на випадок перемоги на виборах

Президент України Петро Порошенко заявив, що почув і тих українців, які підтримали його в першому турі виборів, і тих, хто голосував проти нього.

Він зазначив, що на наступні п'ять років має чітке бачення того, що необхідно зробити, з урахуванням уроків минулих п'яти років. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна", передає прес-служба Порошенка.

На уточнююче запитання, що на стадіоні "Олімпійський" під час дебатів кандидатів будуть десятки тисяч глядачів, серед яких як прихильники Петра Порошенка, так і ті, хто за нього не голосували, яким чином він буде переконувати останніх, президент відповів: "Там будуть українці. Там будуть громадяни України".

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Глава держави підкреслив, що ключова позиція – не тільки те, що буде сказано про майбутнє, але і які висновки зроблені.

Президент нагадав, що 31 березня відразу ж після завершення оприлюднення результатів екзит-полів зазначив: "До тих, хто голосував за мене, і до тих, хто не голосував за мене – я вас почув. І це був, можливо, один із найважчих уроків у моєму житті. Це абсолютно сильний стимул для того, щоб мною були проаналізовані всі п'ять років, включно з усіма помилками, які були зроблені. І на наступні п'ять років цей урок я дуже добре засвоїв".

Відповідаючи на запитання, що може змінитися, Петро Порошенко сказав: "Твердо будуть змінені ключові речі. Відбудуться істотні зміни в команді. Буде велика кількість нових молодих людей".

Він зазначив, що зараз аналізує велику кількість пропозицій і вони будуть представлені.

"Твердо будуть продовжені реформи, які забезпечать економічне зростання і подолання бідності та забезпечення добробуту", – додав президент.

"Буде істотно укріплена обороноздатність держави", – також сказав він.

Петро Порошенко підкреслив, що буде різко прискорене і економічне зростання, і рух до Євросоюзу. "Уже в грудні буде запропоновано країнам-членам НАТО підписати План дій щодо членства в НАТО", – сказав президент.

Глава держави підкреслив, що будуть повернуті додому українці, яких зараз тримають у в'язницях Москви як військовополонених.

"Буде зроблено велику кількість кроків, які значно зміцнять мир, тому що це буде зараз моїм першим пріоритетом", – підкреслив Порошенко.

Він повідомив, що відбудеться його візит до Берліна. "Сьогодні є заява наших партнерів про те, що терміново буде відновлено діяльність Нормандського формату", – додав він.

"Нам є що робити. Ми точно знаємо куди, коли і як рухатися", – підкреслив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко заявив, що допустив дві головних помилки за час президентства та назвав їх.

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