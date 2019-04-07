|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Звільнити полонених і "омолодити" команду: Порошенко озвучив плани на випадок перемоги на виборах

1.2тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко заявив, що почув і тих українців, які підтримали його в першому турі виборів, і тих, хто голосував проти нього.

Він зазначив, що на наступні п'ять років має чітке бачення того, що необхідно зробити, з урахуванням уроків минулих п'яти років. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна", передає прес-служба Порошенка.

На уточнююче запитання, що на стадіоні "Олімпійський" під час дебатів кандидатів будуть десятки тисяч глядачів, серед яких як прихильники Петра Порошенка, так і ті, хто за нього не голосували, яким чином він буде переконувати останніх, президент відповів: "Там будуть українці. Там будуть громадяни України".

Новини
Порошенко викликав Зеленського на дебати та назвав дату
Звільнити полонених і "омолодити" команду: Порошенко озвучив плани на випадок перемоги на виборах

president.gov.ua

Глава держави підкреслив, що ключова позиція – не тільки те, що буде сказано про майбутнє, але і які висновки зроблені.

Президент нагадав, що 31 березня відразу ж після завершення оприлюднення результатів екзит-полів зазначив: "До тих, хто голосував за мене, і до тих, хто не голосував за мене – я вас почув. І це був, можливо, один із найважчих уроків у моєму житті. Це абсолютно сильний стимул для того, щоб мною були проаналізовані всі п'ять років, включно з усіма помилками, які були зроблені. І на наступні п'ять років цей урок я дуже добре засвоїв".

Відповідаючи на запитання, що може змінитися, Петро Порошенко сказав: "Твердо будуть змінені ключові речі. Відбудуться істотні зміни в команді. Буде велика кількість нових молодих людей".

Новини
Причина – поразка на виборах? Порошенко зажадав звільнити низку голів ОДА

Він зазначив, що зараз аналізує велику кількість пропозицій і вони будуть представлені.

"Твердо будуть продовжені реформи, які забезпечать економічне зростання і подолання бідності та забезпечення добробуту", – додав президент.

"Буде істотно укріплена обороноздатність держави", – також сказав він.

Петро Порошенко підкреслив, що буде різко прискорене і економічне зростання, і рух до Євросоюзу. "Уже в грудні буде запропоновано країнам-членам НАТО підписати План дій щодо членства в НАТО", – сказав президент.

Звільнити полонених і "омолодити" команду: Порошенко озвучив плани на випадок перемоги на виборах

Новини
"Європа чи Росія?" Порошенко поставив українців перед вибором. Відео

Глава держави підкреслив, що будуть повернуті додому українці, яких зараз тримають у в'язницях Москви як військовополонених.

"Буде зроблено велику кількість кроків, які значно зміцнять мир, тому що це буде зараз моїм першим пріоритетом", – підкреслив Порошенко.

Він повідомив, що відбудеться його візит до Берліна. "Сьогодні є заява наших партнерів про те, що терміново буде відновлено діяльність Нормандського формату", – додав він.

"Нам є що робити. Ми точно знаємо куди, коли і як рухатися", – підкреслив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко заявив, що допустив дві головних помилки за час президентства та назвав їх.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президентаполітика
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
2
Смішно
5
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Трубицын Александр
Трубицын Александр
ОБИЦЯЮ ОБИЦЯТЫ! :-)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
ОБИЦЯЮ ОБИЦЯТЫ! :-))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Trail Blóðug
Trail Blóðug
вату, бля, почни сажати
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки