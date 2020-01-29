"Звільнили українські солдати": Канада розлютила пропагандистів Путіна правдою про Голокост

Прем'єр-міністр провінції Альберта (Канада) Джейсон Кенні написав у мережі, що 75 років тому нацистський концтабір Аушвіц-Біркенау був звільнений українськими солдатами.

Відповідний пост у день пам'яті жертв Голокосту він опублікував на особистій сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Через деякий час він відредагував текст і прибрав згадку про те, хто саме звільнив табір смерті. Однак кремлівські пропагандисти вже встигли здійняти галас довкола початкової версії його повідомлення.

"У цей день 75 років тому українські солдати звільнили більше 7000 ув'язнених з нацистського концентраційного табору Аушвіц-Біркенау. З 1940 по 1945 рік Освенцим був найбільшим з чотирьох таборів, керованих нацистським режимом в Польщі, з єдиною метою – вбивства євреїв Європи та інших ворогів Третього рейху", – говорилося в пості Кенні, в якому він висловлював співчуття у зв'язку з трагедією.

Пост Кенні про звільнення Аушвіцу Скріншот сторінки

Його позиція змусила буквально вибухнути гнівом рупорів кремля. Так, текст перепостив на своєму Telegram-каналі скандальний українофоб, прихильник терористів "Л/ДНР" і постійний гість російських ефірів Володимир Корнілов.

"Ось вам наочний приклад сучасних маніпуляцій з історією Другої світової війни! Прем'єр-міністр канадської провінції Альберта Джейсон Кенні в своєму офіційному зверненні оголосив про те, що Освенцим 75 років тому звільнили українські солдати. Коли читачі йому прямо вказали на те, що це були все ж радянські (в тому числі російські) солдати, Кенні тут же виправив своє звернення. Тепер Освенцим просто звільнили. Аби не вказувати на роль радянського воїна-визволителя!" – скипів посіпака окупантів.

Аушвіц-Біркенау

Крім того, Корнілова обурив той факт, що раніше Кенні вступив в суперечку з лектором, який заперечував, що Голодомор був актом геноциду українського народу.

Не залишив байдужим пост прем'єр-міністра Альберти й одіозного пропагандиста кремлівського телебачення Євгена Попова. Він, коментуючи слова канадського політика, взагалі перейшов на образи. "Оце виродок", – грубо вилаявся путінський глашатай.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

візит президента України Володимира Зеленського в Польщу і його виступ на заходах з нагоди 75-ї річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау викликали істерію в російському суспільстві.

Зокрема, глава української держави заявив, що Освенцим у 1945 році звільнили українці, а саме – Львівська дивізія (1-й Український фронт).

Також він зазначив, що СРСР, як і нацистська Німеччина, несе відповідальність за розв'язання Другої світової війни.

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