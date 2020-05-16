Звільнення в Кабміні: Разумков поставив крапку в питанні
У Верховній Раді України не за зареєстровані документи про звільнення жодного з членів Кабінету міністрів.
Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.
"Зараз у мене немає інформації про те, що заходили якісь пропозиції щодо звільнення Арсена Авакова, Ірини Венедіктової, Дениса Шмигаля або будь-якого іншого з уряду", – зазначив він
Разумков додав, що для звільнення міністрів повинні бути конкретні підстави, а не просто розмови або чиєсь бажання.
"На сьогодні я таких розмов навіть не чув", – підкреслив нардеп.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України звільнив главу Державного агентства резерву України Ярослава Погорілого.
Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримує процес люстрації в Україні.