Звільнення в Кабміні: Разумков поставив крапку в питанні

У Верховній Раді України не за зареєстровані документи про звільнення жодного з членів Кабінету міністрів.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Зараз у мене немає інформації про те, що заходили якісь пропозиції щодо звільнення Арсена Авакова, Ірини Венедіктової, Дениса Шмигаля або будь-якого іншого з уряду", – зазначив він

Дмитро Разумков

Разумков додав, що для звільнення міністрів повинні бути конкретні підстави, а не просто розмови або чиєсь бажання.

"На сьогодні я таких розмов навіть не чув", – підкреслив нардеп.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України звільнив главу Державного агентства резерву України Ярослава Погорілого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримує процес люстрації в Україні.