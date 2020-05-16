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16 травня • оновлено в 17:10
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Звільнення в Кабміні: Разумков поставив крапку в питанні

7.8т
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У Верховній Раді України не за зареєстровані документи про звільнення жодного з членів Кабінету міністрів.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Зараз у мене немає інформації про те, що заходили якісь пропозиції щодо звільнення Арсена Авакова, Ірини Венедіктової, Дениса Шмигаля або будь-якого іншого з уряду", – зазначив він

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

Разумков додав, що для звільнення міністрів повинні бути конкретні підстави, а не просто розмови або чиєсь бажання.

"На сьогодні я таких розмов навіть не чув", – підкреслив нардеп.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України звільнив главу Державного агентства резерву України Ярослава Погорілого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримує процес люстрації в Україні.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Кабінет Міністрів України
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