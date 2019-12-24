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24 грудня • оновлено в 16:29
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Звільнення Труби: Зеленський поставив крапку

8.5т
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає звільнення директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Інформація про це з'явилася на сайті Верховної Ради України 24 грудня. На сторінці документа з'явилася позначка, що в цей день він був повернутий до парламенту за підписом президента. Закон набуде чинності наступного дня з моменту його публікації.

Роман Труба

Роман Труба

"Українська правда"

Сам Труба також встиг відреагувати на підписання закону про звільнення на особистому Telegram-каналі.

"Зміни до закону про ДБР підписані. З набуттям чинності директор і заступники достроково припиняють повноваження", – написав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особи
Володимир Зеленський Роман Труба
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Nubis Roman
Nubis Roman
точка будет когда труба и богдан на нарах будут ...
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