Звільнення Труби: Зеленський поставив крапку

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає звільнення директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Інформація про це з'явилася на сайті Верховної Ради України 24 грудня. На сторінці документа з'явилася позначка, що в цей день він був повернутий до парламенту за підписом президента. Закон набуде чинності наступного дня з моменту його публікації.

Роман Труба "Українська правда"

Сам Труба також встиг відреагувати на підписання закону про звільнення на особистому Telegram-каналі.

"Зміни до закону про ДБР підписані. З набуттям чинності директор і заступники достроково припиняють повноваження", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

рішення про звільнення Труби та його заступників було ухвалено монобільшістю Верховної Ради України 3 грудня. Його підтримали 250 народних депутатів.

Цьому передував гучний скандал, у якому замішаний близький соратник Труби Ігор Щербина. Він нібито намагався продати закриття справи у ДБР за 150 тисяч доларів. В результаті Щербина і такий собі Шевченко отримали 50% суми.

Крім того, перед голосуванням у мережі були опубліковані записи розмов Труби, що свідчать про його заангажованість на користь чинної влади.

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