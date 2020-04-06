Звільнення Трепака: ТСК вимагає від Венедиктової пояснити тиск

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з розслідування нападів на громадських активістів стурбована інформацією про тиск на ексзаступника генпрокурора Віктора Трепака. Його нібито змушували підписати підозру одеському активісту Сергію Стерненку.
На скандальну ситуацію на своїй сторінці у Facebook відреагував голова ТСК Ігор Василів. За його словами, спроба тиску на Трепака суперечить не тільки процесуальному законодавству, а й морально-етичним нормам.
Ірина Венедиктова
LIGA.net
"Вимагаємо надати офіційні роз'яснення щодо тиску на Віктора Трепака з метою підписання підозри громадському активісту Сергію Стерненку і звільнення від функціональних обов'язків щодо координації департаменту, який розслідував справу вбивства Катерини Гандзюк і нападів на інших активістів", – написав Василів.
Він наголосив, що відповідне звернення щодо обставин, викладених Трепаком у рапорті, буде офіційно відправлено на ім'я генеральної прокурорки Ірини Венедиктової.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
причиною відставки Трепака називалося те, що генпрокурорка Ірина Венедиктова відсторонила його від усіх резонансних справ, які розслідувала СБУ. Зокрема, від справи про напад на Катерину Гандзюк, від справ Майдану і справи про напад на одеського активіста Сергія Стерненка.
Зі свого боку ексгенпрокурор Руслан Рябошапка засумнівався в тому, що справа про вбивство Катерини Гандзюк буде розслідувана після звільнення заступника голови відомства Віктора Трепака.
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