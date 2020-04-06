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6 квітня • оновлено в 22:11
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Звільнення Трепака: ТСК вимагає від Венедиктової пояснити тиск

2.4т
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Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з розслідування нападів на громадських активістів стурбована інформацією про тиск на ексзаступника генпрокурора Віктора Трепака. Його нібито змушували підписати підозру одеському активісту Сергію Стерненку.

На скандальну ситуацію на своїй сторінці у Facebook відреагував голова ТСК Ігор Василів. За його словами, спроба тиску на Трепака суперечить не тільки процесуальному законодавству, а й морально-етичним нормам.

Ірина Венедиктова

Ірина Венедиктова

LIGA.net

"Вимагаємо надати офіційні роз'яснення щодо тиску на Віктора Трепака з метою підписання підозри громадському активісту Сергію Стерненку і звільнення від функціональних обов'язків щодо координації департаменту, який розслідував справу вбивства Катерини Гандзюк і нападів на інших активістів", – написав Василів.

Він наголосив, що відповідне звернення щодо обставин, викладених Трепаком у рапорті, буде офіційно відправлено на ім'я генеральної прокурорки Ірини Венедиктової.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Ірина Венедиктова Віктор Трепак Сергій Стерненко Катерина Гандзюк
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
стукач сбу.крышеватель торговцев смертью .зарезал атошника.хоть какойто гешефт есть
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . писТа
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