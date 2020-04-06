Звільнення Трепака: ТСК вимагає від Венедиктової пояснити тиск

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з розслідування нападів на громадських активістів стурбована інформацією про тиск на ексзаступника генпрокурора Віктора Трепака. Його нібито змушували підписати підозру одеському активісту Сергію Стерненку.

На скандальну ситуацію на своїй сторінці у Facebook відреагував голова ТСК Ігор Василів. За його словами, спроба тиску на Трепака суперечить не тільки процесуальному законодавству, а й морально-етичним нормам.

Ірина Венедиктова LIGA.net

"Вимагаємо надати офіційні роз'яснення щодо тиску на Віктора Трепака з метою підписання підозри громадському активісту Сергію Стерненку і звільнення від функціональних обов'язків щодо координації департаменту, який розслідував справу вбивства Катерини Гандзюк і нападів на інших активістів", – написав Василів.

Він наголосив, що відповідне звернення щодо обставин, викладених Трепаком у рапорті, буде офіційно відправлено на ім'я генеральної прокурорки Ірини Венедиктової.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

причиною відставки Трепака називалося те, що генпрокурорка Ірина Венедиктова відсторонила його від усіх резонансних справ, які розслідувала СБУ. Зокрема, від справи про напад на Катерину Гандзюк, від справ Майдану і справи про напад на одеського активіста Сергія Стерненка.

Зі свого боку ексгенпрокурор Руслан Рябошапка засумнівався в тому, що справа про вбивство Катерини Гандзюк буде розслідувана після звільнення заступника голови відомства Віктора Трепака.

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