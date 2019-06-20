Звільнення та радники: як Зеленський перероблює АП під себе

Голова держави Володимир Зеленський видав указ, яким реорганізував і скоротив чисельність співробітників Адміністрації президента.

Згідно з указом №417/2019 від 20 червня 2019 року АП перейменували в Офіс президента.

"Створити Офіс президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності співробітників адміністрації президента України. Офіс президента України є постійно діючим допоміжним органом, основним завданням якого є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень" , – сказано в повідомленні.

Також Зеленський визначив структуру Офісу президента: керівник Офісу і його перший заступник, а також заступники; керівник апарату Офісу президента; перший помічник президента і помічники; радники президента; прес-секретар президента; уповноважені президента і його представники.

Крім того, в структуру Офісу президента увійшов Кабінет президента, Кабінет керівника Офісу президента, ряд директоратів і департаментів.

Згідно з указом Зеленського, передбачені директорату з питань правової політики; з питань зовнішньої політики; з питань національної безпеки і оборони; з питань юстиції і правоохоронної діяльності; з питань регіональної політики і децентралізації; з питань економічної політики; з питань внутрішньої і гуманітарної політики; з питань інформаційної політики.

Володимир Зеленський

Також створюються департаменти документального забезпечення; з питань Державного протоколу і церемоніалу; з питань громадянства, помилування, державних нагород; з питань звернень громадян; департамент доступу до публічної інформації; департамент управління персоналом; департамент інформаційних технологій; департамент забезпечення зв'язків з Верховною Радою і Кабінетом міністрів; забезпечення діяльності уповноважених, представників і роботи Офісу президента України; а також режимно-секретний департамент.

Перший помічник президента, помічник президента і радники призначаються на посади і звільняються з посад президентом України, який безпосередньо координує їх діяльність.

Крім того, Зеленський створив комісію з реорганізації адміністрації президента на чолі з заступником керівника апарату адміністрації президента – керівником Головного департаменту документального забезпечення Ігорем Стасенком.

Йому належить затвердити персональний склад комісії з реорганізації; забезпечити здійснення в установленому порядку, в тому числі з дотриманням вимог законодавства України про державну службу, про працю, заходів, пов'язаних з реорганізацією АП.

Визначено, що фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Офісу президента України здійснює Державне управління справами.

Кабінет міністрів повинен визначити умови оплати праці співробітників Офісу президента України. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова Адміністрація президента переїде в Український дім на Європейській площі Києва.

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