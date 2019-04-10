Звільнення Степанова: стало відомо, хто в Кабміні голосував проти

За звільнення Максима Степанова з посади голови Одеської обласної державної адміністрації не проголосував лише один член Кабінету Міністрів України. Нагадаємо, що це рішення ухвалили на засіданні уряду 10 березня. Там міністри підтримали проект указу президента України.

Єдиним членом Кабміну, який голосував проти відставки Степанова, виявився міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Про це написав народний депутат ("Народний фронт"), колишній радник Авакова Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Кабінет міністрів погодив безпідставну відставку голови Одеської ОДА Максима Степанова. Проти політичної розправи над Максимом Степановим висловився і проголосував лише один міністр — Арсен Аваков", — підкреслив він.

Максим Степанов "Цензор.НЕТ"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На сайті президента України з'явився указ про звільнення голови Одеської ОДА Максима Степанова. Однак чиновник відмовився залишати займану посаду, обґрунтувавши свою позицію. Він сказав, що президент не має повноважень ухвалювати такі рішення.

У мережі сплив документ, у якому підтвердилася ця інформація. Так, у 2018 році миколаївський журналіст Андрій Лохматов отримав відповідь із Адміністрації президента, в якій зазначається, що у нього немає законних повноважень відсторонити главу Миколаївської ОДА.

Офіційний представник передвиборчого штабу Порошенка Олег Медведєв заявив, що 10 квітня Кабмін направить президенту подання на звільнення Степанова.

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