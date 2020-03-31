"Вимірював градус кипіння суспільства": звільнення Сивоха з РНБО назвали "ритуальним"

Відсторонення Сергія Сивоха від посади радника РНБО було здійснено винятково для того, щоб відокремити його постать від важливого державного органу.

Разом із тим, він, ймовіоніше, продовжуватиме займатися "Платформою єдності та примирення" і, більш того, має для цього підтримку Володимира Зеленського. Про це у ефірі ObozTV розповів колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Зокрема він назвав звільнення Сивоха "ритуальним" та зазначив, що він продовжуватиме "здійснювати потуги у цьому напрямку".

Експерт погодився із висловлюванням про те, що Сивоха був для Зеленського ніби градусником для вимірювання температури кипіння у суспільстві з тих чи інших конфліктних тем. Водночас, Тука зауважив, що вимірювання градусу суспільства на сьогодні мало турбує Зеленського на тлі подій з коронавірусом.

Через це, на думку експерта, під завісою карантину, можуть бути протиснуті певні до того конфліктні питання, які не приймала частина суспільства. Наприклад, створення "консультативної ради" для розширення переговорів із ОРДЛО.

"Більш того, у мене є побоювання, що це відбудеться. Загальний рух команди Зеленського залишається незмінним, попри звільнення Сивоха та скандал з Єрмаком. Все одно загальний тренд залишається незмінним", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня, Сергій Сивохо був звільнений із посади радника секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

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