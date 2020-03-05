Генеральний прокурор Руслан Рябошапка буде звільнений, тому що він був другом і довіреною особою колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана.

Богдан же був "політичною кришою" і точкою опори для Рябошапки, написав на своїй сторінці у Facebook відомий український журналіст Юрій Бутусов.

Сергій Іонушас може замінити Руслана Рябошапку на посаді генпрокурора

"Новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак зачистку людей Богдана у владі схвалює і сприяє, і звільнення Рябошапки підтримують і всі інші центри впливу навколо Зеленського, і більшість депутатів" Слуг народу ", і Коломойський, і у кожного свої резони" – зазначив журналіст.

Бутусов впевнений, що новим генпрокурором буде обраний той самий Сергій Іонушас. Однак юристу "95 кварталу", який спеціалізувався лише на авторське та патентне право, доведеться довгий час вчитися управляти, розуміти політику, організацію кримінального процесу

"Якщо Іоунашас призначить собі дієздатних заступників - то можуть бути позитивні зміни. Але навряд чи йому дозволять бути самостійним керівником, досвіду самостійного лідерства у нього в житті не було, це буде знову історія залежності від кого-то", – вважає журналіст.

Бутусов резюмував, що, з огляду на вищесказане, ГПУ так і залишиться при владі політичних емоцій, в ручному режимі управління з Офісу (президента). Тому, вважає він, надій на професійні зміни дуже небагато.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Слузі народу" заявили, що питання призначення нового генерального прокурора в разі відставки Руслана Рябошапки 5 березня розглядатися не буде. Найімовірніше, це відбудеться наступного тижня.

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас відповів на чутки про те, що він може очолити Офіс генпрокурора України замість Руслана Рябошапки.

Нагадаємо, що 5 березня депутати Верховної Ради зберуться на позачергове засідання, на якому можуть звільнити Рябошапку.

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