Звільнення полонених українців: блогер назвав головну умову Росії

Кремль може повернути Україні заручників, які незаконно утримуються в російських в'язницях. Але натомість Росія хоче отримати не своїх полонених, а політичні поступки від України.

Про це в ефірі ObozTV заявив журналіст і блогер Кирило Сазонов, коментуючи переговори щодо звільнення українських моряків.

На думку блогера, моряків "повернуть однозначно" і їх не слід розглядати в загальному контексті.

"Є вирок Міжнародного трибуналу, де Росія повинна їх беззастережно звільнити. Якщо Росія буде і надалі гратися в ці ігри, то отримає нову порцію санкцій – досить серйозних. Так що на звільнення моряків Росія, швидше за все, піде. Вона просто зараз виторговує якісь або політичні бонуси – щоб Путін зберіг обличчя, що він "великий і могутній", не прогнувся під міжнародний суд, а пішов на обмін", – пояснив Сазонов.

"Я б дуже уважно слухав те, що говорять представники Росії – не беруть участь у переговорах, "а трохи вище поверхом" – і що говорить Медведчук. В принципі, вони однозначно говорять одну річ, яку, знаючи ситуацію, зрозуміти дуже просто. Вони кажуть, що Росія готова на обмін полонених, готова звільнити українських заручників, якщо Київ піде назустріч і сяде за стіл переговорів про врегулювання конфлікту на Донбасі", – зазначив він.

За словами журналіста, росіяни "готові звільнити не в обмін на своїх, їм плювати на своїх, не за формулою, щоб наші повернули більше".

"Вони готові, якщо ми погодимося на переговори по Донбасу – тільки на політичні поступки. Росія як держава-терорист – в першу чергу терорист, а в другу чергу – держава. У них немає мети обміняти полонених на своїх – своїх їм не шкода, у них своїх таких ще черга", – підкреслив Сазонов.

hromadske.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 липня в Мінську на переговорах по Донбасу Україна і Росія домовилися про обмін полоненими за схемою 208 на 69.

При цьому в списку відсутні імена 24 полонених українських моряків. 17 липня суд в Москві продовжив морякам арешт ще на три місяці.

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