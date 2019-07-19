Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Звільнення полонених українців: блогер назвав головну умову Росії

6.4т Читати матеріал російською

Кремль може повернути Україні заручників, які незаконно утримуються в російських в'язницях. Але натомість Росія хоче отримати не своїх полонених, а політичні поступки від України.

Про це в ефірі ObozTV заявив журналіст і блогер Кирило Сазонов, коментуючи переговори щодо звільнення українських моряків.

На думку блогера, моряків "повернуть однозначно" і їх не слід розглядати в загальному контексті.

"Є вирок Міжнародного трибуналу, де Росія повинна їх беззастережно звільнити. Якщо Росія буде і надалі гратися в ці ігри, то отримає нову порцію санкцій – досить серйозних. Так що на звільнення моряків Росія, швидше за все, піде. Вона просто зараз виторговує якісь або політичні бонуси – щоб Путін зберіг обличчя, що він "великий і могутній", не прогнувся під міжнародний суд, а пішов на обмін", – пояснив Сазонов.

Новини
"Кремлю вигідно": названо цінність Вишинського для Путіна

"Я б дуже уважно слухав те, що говорять представники Росії – не беруть участь у переговорах, "а трохи вище поверхом" – і що говорить Медведчук. В принципі, вони однозначно говорять одну річ, яку, знаючи ситуацію, зрозуміти дуже просто. Вони кажуть, що Росія готова на обмін полонених, готова звільнити українських заручників, якщо Київ піде назустріч і сяде за стіл переговорів про врегулювання конфлікту на Донбасі", – зазначив він.

За словами журналіста, росіяни "готові звільнити не в обмін на своїх, їм плювати на своїх, не за формулою, щоб наші повернули більше".

"Вони готові, якщо ми погодимося на переговори по Донбасу – тільки на політичні поступки. Росія як держава-терорист – в першу чергу терорист, а в другу чергу – держава. У них немає мети обміняти полонених на своїх – своїх їм не шкода, у них своїх таких ще черга", – підкреслив Сазонов.

Звільнення полонених українців: блогер назвав головну умову Росії

hromadske.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 липня в Мінську на переговорах по Донбасу Україна і Росія домовилися про обмін полоненими за схемою 208 на 69.

При цьому в списку відсутні імена 24 полонених українських моряків. 17 липня суд в Москві продовжив морякам арешт ще на три місяці.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Російсько-український конфлікт обмін полоненими
Місце
Україна
Теги
військовополонені полонені моряки
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
6
9
Смішно
11
Цікаво
9
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
hunt andres
hunt andres
Ну и о чемс такими тварями говорить?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
hunt andres, с вами, т.варями погаными, действительно не о чём
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Питон Каа
Питон Каа
Держать этих мокряков действительно смысла нет, но помиловать их президент сможет только после суда и вынесения им приговора, а также они должны написать ходатайство о помиловании. И обмен будет на наших людей, удерживаемых на Украине. А политические уступки со стороны Украины будут и так, сразу после выборов в Раду, как только Зеленский сможет взять силовиков под свой контроль и придушить нацистов.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
4
2 з 5 відповідей | показати всі
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
hunt andres, да, не вспоминают. Вообще. Только вчера Европарламент принял классную резолюцию
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
hunt andres, б.ыдло гнойное, пенис и есть часть твоего рыла поганого
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Опять ...удаления комментариев россияней....вот вам и демократия...мрази
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Сидоров Андрей, да тебя вообще расстрелять нужно!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
3

Блоги / думки

ads pixel