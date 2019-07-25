Звільнення полонених українських моряків: у Росії озвучили нові дані

Звільнення з російського полону українських моряків не є остаточно вирішеним питанням, оскільки останнє слово не озвучив президент РФ Володимир Путін.

Про це в ефірі ObozTV заявив російський адвокат в'язнів Кремля Микола Полозов, коментуючи заяву українського омбудсмена Людмили Денісової щодо долі полонених.

"Я подивився пряму мову Денісової у записі, й виявив, що в цитуванні її слів зникло слово "практично". Вона сказала в можливому ключі, а ЗМІ це подали як виконаний факт", – підкреслив адвокат.

"Переговори ведуться. Минулого тижня Денісова подала клопотання про особисте поручительство. Подала через МЗС РФ, оскільки слідство ФСБ відмовилося у неї безпосередньо приймати ці документи. Зараз, наскільки мені відомо, ці документи з МЗС все-таки потрапили до слідчого управління, але їх ще не передали слідчому, в провадженні якого перебуває ця справа і який має ухвалити процесуальне рішення щодо цього клопотання", – додав він.

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За словами Полозова, "з огляду на терміни документообігу в російських структурах, це справа якихось днів, коли слідство має формально відповісти на це клопотання позитивно або негативно".

Водночас, як підкреслив адвокат, остаточне рішення ухвалює адміністрація президента і в кінцевому підсумку Володимир Путін.

"Якщо вони для себе вирішили, що саме така форма реалізації наказу трибуналу, а саме звільнення моряків до судового слідства, до вироку, і повернення в Україну, їх влаштовує – значить, клопотання буде задоволене. Якщо вони ухвалять інше рішення – будемо працювати відповідно до нових реалій", – пояснив російський юрист.

Полозов зазначив, що якщо російська влада зацікавлена у виконанні рішення трибуналу ООН, їм немає сенсу відігравати назад і утримувати моряків далі. За його словами, невиконання наказу трибуналу може спричинити серйозні наслідки для РФ.

Facebook Іллі Новікова

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