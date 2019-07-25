Звільнення полонених українських моряків: у Росії озвучили нові дані

Звільнення з російського полону українських моряків не є остаточно вирішеним питанням, оскільки останнє слово не озвучив президент РФ Володимир Путін.
Про це в ефірі ObozTV заявив російський адвокат в'язнів Кремля Микола Полозов, коментуючи заяву українського омбудсмена Людмили Денісової щодо долі полонених.
"Я подивився пряму мову Денісової у записі, й виявив, що в цитуванні її слів зникло слово "практично". Вона сказала в можливому ключі, а ЗМІ це подали як виконаний факт", – підкреслив адвокат.
"Переговори ведуться. Минулого тижня Денісова подала клопотання про особисте поручительство. Подала через МЗС РФ, оскільки слідство ФСБ відмовилося у неї безпосередньо приймати ці документи. Зараз, наскільки мені відомо, ці документи з МЗС все-таки потрапили до слідчого управління, але їх ще не передали слідчому, в провадженні якого перебуває ця справа і який має ухвалити процесуальне рішення щодо цього клопотання", – додав він.
За словами Полозова, "з огляду на терміни документообігу в російських структурах, це справа якихось днів, коли слідство має формально відповісти на це клопотання позитивно або негативно".
Водночас, як підкреслив адвокат, остаточне рішення ухвалює адміністрація президента і в кінцевому підсумку Володимир Путін.
"Якщо вони для себе вирішили, що саме така форма реалізації наказу трибуналу, а саме звільнення моряків до судового слідства, до вироку, і повернення в Україну, їх влаштовує – значить, клопотання буде задоволене. Якщо вони ухвалять інше рішення – будемо працювати відповідно до нових реалій", – пояснив російський юрист.
Полозов зазначив, що якщо російська влада зацікавлена у виконанні рішення трибуналу ООН, їм немає сенсу відігравати назад і утримувати моряків далі. За його словами, невиконання наказу трибуналу може спричинити серйозні наслідки для РФ.
Facebook Іллі Новікова
Як писав OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 членів екіпажу, водночас троє моряків отримали поранення. Їх судили за "незаконний перетин державного кордону Росії".
Україна звернулася в Міжнародний трибунал ООН із морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі.
Але прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не збирається звільняти моряків і його позиція залишиться незмінною до рішення суду в Росії.
Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив моряків під вартою. На початку липня слідство висунуло їм остаточні звинувачення.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив упевненість, що Росія звільнить українців "найближчим часом", просто Володимир Путін спробує отримати за це якомога більше політичних преференцій.
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