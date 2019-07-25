Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Звільнення полонених українських моряків: у Росії озвучили нові дані

8.9т Читати матеріал російською

Звільнення з російського полону українських моряків не є остаточно вирішеним питанням, оскільки останнє слово не озвучив президент РФ Володимир Путін.

Про це в ефірі ObozTV заявив російський адвокат в'язнів Кремля Микола Полозов, коментуючи заяву українського омбудсмена Людмили Денісової щодо долі полонених.

"Я подивився пряму мову Денісової у записі, й виявив, що в цитуванні її слів зникло слово "практично". Вона сказала в можливому ключі, а ЗМІ це подали як виконаний факт", – підкреслив адвокат.

"Переговори ведуться. Минулого тижня Денісова подала клопотання про особисте поручительство. Подала через МЗС РФ, оскільки слідство ФСБ відмовилося у неї безпосередньо приймати ці документи. Зараз, наскільки мені відомо, ці документи з МЗС все-таки потрапили до слідчого управління, але їх ще не передали слідчому, в провадженні якого перебуває ця справа і який має ухвалити процесуальне рішення щодо цього клопотання", – додав він.

Новини
Зеленський відреагував на судилище над моряками і паспорти РФ на Донбасі

За словами Полозова, "з огляду на терміни документообігу в російських структурах, це справа якихось днів, коли слідство має формально відповісти на це клопотання позитивно або негативно".

Водночас, як підкреслив адвокат, остаточне рішення ухвалює адміністрація президента і в кінцевому підсумку Володимир Путін.

"Якщо вони для себе вирішили, що саме така форма реалізації наказу трибуналу, а саме звільнення моряків до судового слідства, до вироку, і повернення в Україну, їх влаштовує – значить, клопотання буде задоволене. Якщо вони ухвалять інше рішення – будемо працювати відповідно до нових реалій", – пояснив російський юрист.

Полозов зазначив, що якщо російська влада зацікавлена у виконанні рішення трибуналу ООН, їм немає сенсу відігравати назад і утримувати моряків далі. За його словами, невиконання наказу трибуналу може спричинити серйозні наслідки для РФ.

Звільнення полонених українських моряків: у Росії озвучили нові дані

Facebook Іллі Новікова

Як писав OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щобудня о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV обмін полоненими Російсько-український конфлікт
Особи
Микола Полозов Людмила Денисова Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
полонені моряки
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
17
11
Смішно
6
Цікаво
14
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
В нього буде останнє слово в Гаазі
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Благодаря захвату украиной российского танкера возвращение украинских мокряков домой может растянуться лет на пять
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Теперь xoxлы могут тока пожелать Мокрякам потужно стрыбать на параше лет пятнадцать.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1

Блоги / думки

ads pixel