Як Україна звільняла українських моряків: хроніка процесу

Процес звільнення 24-х українських моряків, незаконно захоплених Росією в Керченській протоці в листопаді минулого року, започаткував п’ятий президент України Петро Порошенко відразу після інциденту.

Хронологію подій звільнення моряків із полону Кремля навів сайт політичної сили “Європейська солідарність”. OBOZREVATEL подає її в текстовій версії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

“Як Україна звільняла українських моряків: хроніка

25 листопада 2018 року

Петро Порошенко скликає екстрене засідання РНБО щодо акту агресії РФ в Керченській протоці

РНБО Дзеркало тижня

28 листопада 2018 року

Низка телефонних переговорів з лідерами США та ЄС, Ангелою Меркель, Дональдом Туском, Єнсом Столтенбергом, Анджеєм Дудою

26 листопада 2018 року

Рада Безпеки ООН проводить засідання щодо ситуації в Азовському морі. 26 листопада 2018 року телефонні переговори Петра Порошенка з Майком Помпео

29 листопада 2018 року

Телефонні переговори с Джастіном Трюдо

7 січня 2019 року

Україна подала позов до Європейського суду з прав людини через порушення прав українських моряків

15 лютого 2019 року

Під час Мюнхенської конференції Петро Порошенко обговорив с Єнсом Столтенбергом шляхи посилення співпраці України з Альянсом у відповідь на існуючі загрози в акваторії Чорного та Азовського морів

15 лютого 2019 року

Зустріч з головою Комітету Сенату США із закордонних відносин Джеймсом Рішем. Обговорили запровадження “Азовського пакеті санкцій”

16 лютого 2019 року

Під час Мюнхенської конференції Порошенко та Меркель скоординували дії з метою запровадження “Азовського пакету” санкцій

18 лютого 2019 року

За результатами зустрічі з Дональдом Туском Петро Порошенко подякував Раді Євросоюзу за одноголосне ухвалене рішення за запровадження “азовського пакету” санкцій проти РФ

19 лютого 2019 року

Під час візиту до України президент Європейської Ради Дональд Туск у виступі у ВР заявив: “... ЄС не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі”

15 березня 2019 року

США, ЄС та Канада синхронно ввели санкції проти РФ за агресію в Азовському морі та Керченській протоці

Новини Сущенко подякував Зеленському і Порошенку за звільнення

12 квітня 2019 року

Візит Петра Порошенка до Берліна і Парижа, зустріч з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном. Ангела Меркель під час прес-конференції: “Я ще раз вимагаю звільнити цих військовослужбовців і забезпечувати важливу для економічного благополуччя Маріуполя та інших міст свободу судноплавства в Азовському морі”

18 квітня 2019 року

Україна подала позов до Міжнародного суду з морського права с вимогою застосувати заходи до Росії та негайно звільнити 24 моряки і три військові кораблі, які були незаконно захоплені РФ в Чорному морі

13-14 травня 2019 року

Саміт Східного партнерства у Брюсселі використано як майданчик для подальшого тиску на РФ

25 травня 2019 року

Міжнародний трибунал зобов’язав Росію якнайшвидше звільнити українських моряків та повернути три військові кораблі, які були незаконно захоплені

7 вересня 2019 року

Україна нарешті дочекалася повернення своїх Героїв".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і Росія у суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів.

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