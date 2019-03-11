Звільнення мародерів та скасування строкової служби: перші рішення Гриценка в разі обрання президентом

Серед перших рішень Анатолія Гриценка на посаді президента України стане скасування строкової служби та звільнення тих посадових осіб, які були помічені у мародерстві.
Про це Гриценко сказав в інтерв’ю Володимиру Федоріну, повідомили у прес-службі політика. "Там, де люди хочуть відновлення справедливості, ці рішення будуть швидкими. Притягнемо до відповідальності декількох жирних котів", – сказав кандидат у президенти.
Анатолій Гриценко
Прес-служба "Громадянської позиції"
Він наголосив, що необхідно провести лінію справедливості, щоб потім всі працювали спокійно. Окрім цього, додав Гриценко, ті рішення, які прописані в його програмі, будуть реалізовані максимально швидко.
"Я обіцяв скасувати строкову службу. Це рішення буде реалізоване швидко – видав указ і у визначений час вона зупиниться. Це президент спільно з урядом зроблять швидко", – підкреслив Гриценко.
Політик додав, що є речі, які потребують зусиль через податкові та контрольні механізми. На їх виконання потрібен час, але, наголосив Гриценко, все одно вони будуть реалізовані.
"Там, де я обіцяв, що будуть призначені правильні люди на ключові посади, це буде одразу. Навіть у тих структурах, які ненавидять, – в прокуратурі, в СБУ є гідні та чесні люди. На них будемо спиратись", – розповів Гриценко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко розповів, яким має бути покарання для судей-хабарників.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!