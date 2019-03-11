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Звільнення мародерів та скасування строкової служби: перші рішення Гриценка в разі обрання президентом

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Серед перших рішень Анатолія Гриценка на посаді президента України стане скасування строкової служби та звільнення тих посадових осіб, які були помічені у мародерстві.

Про це Гриценко сказав в інтерв’ю Володимиру Федоріну, повідомили у прес-службі політика. "Там, де люди хочуть відновлення справедливості, ці рішення будуть швидкими. Притягнемо до відповідальності декількох жирних котів", – сказав кандидат у президенти.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

Він наголосив, що необхідно провести лінію справедливості, щоб потім всі працювали спокійно. Окрім цього, додав Гриценко, ті рішення, які прописані в його програмі, будуть реалізовані максимально швидко.

"Я обіцяв скасувати строкову службу. Це рішення буде реалізоване швидко – видав указ і у визначений час вона зупиниться. Це президент спільно з урядом зроблять швидко", – підкреслив Гриценко.

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Політик додав, що є речі, які потребують зусиль через податкові та контрольні механізми. На їх виконання потрібен час, але, наголосив Гриценко, все одно вони будуть реалізовані.

"Там, де я обіцяв, що будуть призначені правильні люди на ключові посади, це буде одразу. Навіть у тих структурах, які ненавидять, – в прокуратурі, в СБУ є гідні та чесні люди. На них будемо спиратись", – розповів Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко розповів, яким має бути покарання для судей-хабарників.

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Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
...себя первого с должности главкома снимет? Кто будет уполномочен "замечать" в мародерстве?)) Скажите, его на вменяемость проверяли, когда он документы в ЦИК подавал?))...Олигофрен б..ь))
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Севченко Николай
Севченко Николай
Мне страшно за Украину при таких кандидатах. Одна армию разворовала и подписала документ на отчуждение сотни самолетов и вертолетов. Другой без опыта в макроэкономике и военном деле собирается просить прощение у сепаратистов и прогибаться перед Путиным; хочет договориться со страной, которой плевать на любые законы и договоры. Третий собирается отменить призыв в армию во время войны, тем самым уменьшив будущую армию страны. Это полный пипец!
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