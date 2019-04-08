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Звільнення голови Одеської ОДА: в справі сплив несподіваний нюанс

3.1тЧитати матеріал російською

У 2018 році в Адміністрації президента України офіційно підтвердили, що глава держави не має повноважень звільняти губернаторів областей.

Отже, Петро Порошенко не міг звільнити голову Одеської ОДА Максима Степанова. Документ, який підтверджує це, опублікував на своїй сторінці у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Максим Степанов

Максим Степанов

fakty.com.ua

"Порошенко відсторонив голову Одеської ОДА, на що Степанов вже заявив, що це рішення незаконне і він не визнає указ. Але рівно рік тому миколаївський журналіст Андрій Лохматов отримав відповідь із Адміністрації Порошенка, що у нього немає законних повноважень відсторонити голову Миколаївської ОДА", — написав він.

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Відповідь АП миколаївському журналісту

Відповідь АП миколаївському журналісту

Facebook Володимира Компанійця

Відповідь АП миколаївському журналісту

Відповідь АП миколаївському журналісту

Facebook Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, Степанов на прес-конференції заявив, що Порошенко змушував його написати заяву про звільнення за власним бажанням, але він відмовився. Указ про відсторонення він не визнає і вважає незаконним, бо тільки Кабмін може звільняти керівників ОДА.

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Особи
Володимир КомпанієцьМаксим СтепановПетро Порошенко
Місце
УкраїнаОдеса
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Коментарі на сайті не модеровані
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Одесский губернатор отказался выполнить указ президента Порошенко об отставке, заявив: «У нас такие указы на Малой Арнаутской маленькие по три, а большие – по пять…»
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