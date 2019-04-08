Звільнення голови Одеської ОДА: в справі сплив несподіваний нюанс

У 2018 році в Адміністрації президента України офіційно підтвердили, що глава держави не має повноважень звільняти губернаторів областей.

Отже, Петро Порошенко не міг звільнити голову Одеської ОДА Максима Степанова. Документ, який підтверджує це, опублікував на своїй сторінці у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Максим Степанов fakty.com.ua

"Порошенко відсторонив голову Одеської ОДА, на що Степанов вже заявив, що це рішення незаконне і він не визнає указ. Але рівно рік тому миколаївський журналіст Андрій Лохматов отримав відповідь із Адміністрації Порошенка, що у нього немає законних повноважень відсторонити голову Миколаївської ОДА", — написав він.

Відповідь АП миколаївському журналісту Facebook Володимира Компанійця

Відповідь АП миколаївському журналісту Facebook Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, Степанов на прес-конференції заявив, що Порошенко змушував його написати заяву про звільнення за власним бажанням, але він відмовився. Указ про відсторонення він не визнає і вважає незаконним, бо тільки Кабмін може звільняти керівників ОДА.

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