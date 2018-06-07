Звільнення Данилюка: "Це якесь дивне дежавю"

Після відкритого конфлікту з прем'єром міністра фінансів Данилюка таки відправлено у відставку. Західні експерти вже не дивуються стрімким процесам в Україні, але попереджають про можливі затримки фіндопомоги від ЄС.254 депутати проголосували за звільнення міністра фінансів України Олександра Данилюка.Саме так закінчилася епопея публічних та залаштункових сварок між міністром та прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Останньою краплеюстав лист Данилюка до послів країн Великої сімки, в якому він розповідав про свій конфлікт з главою уряду і про тиск на себе з боку людей, наближених до президента України.

Уряд вже не дивує

На відміну від попередніх гучних звільнень, таких як відставка міністра економіки Айвараса Абромавичуса та попередниці Данилюка на посту міністра фінансів Наталії Яресько, наразі немає жодних заяв ані від МВФ, ані від послів країн Великої сімки, ані ЄС. Складається враження, що ніхто з-поміж міжнародних партнерів України не став на захист Данилюка і не засумнівався в рішенні прем’єр-міністра. Але це не так, вважає старший науковий співробітник берлінського відділення Європейської ради міжнародних відносин (ECFR) Ґустав Ґрессель (Gustav Gressel).

"Раніше, коли таке відбувалося, це було справжнім шоком, а тепер такі гучні звільнення в Україні вже сприймаються в ЄС як звичне явище. Це не означає, що немає критики і тиску, просто тиск відбувається за зачиненими дверима", - пояснює Ґустав Ґрессель.

На думку експерта, черговий скандал в уряді навряд чи зіпсує його репутацію за кордоном ще більше, оскільки урядовці вже і раніше викликали своїми діями і рішеннями неабиякий скепсис у міжнародних партнерів. Втім, негативний сигнал донорам скандал беззаперечно надішле, вважає Ґустав Ґрессель. Особливо небезпечне це гучне звільнення напередодні затвердження макрофінансової допомоги від ЄС на пленарному засіданні Європарламенту, а саме 12 червня. В експертних колах Данилюк має репутацію людини, яка твердо відстуювала в уряді позиції, які висловлював Міжнародний валютний фонд. Перш за все, це стосується жорсткої фінансової дисципліни: не роздувати видаткову частину держбюджету на пільги і соціальні програми. Про тиск на нього, з вимогою виділяти гроші з огляду на наближення виборів міністр фінансів напередодні відкрито заявив в інтерв'ю DW.

А наступний хто?

Все залежить від того, хто буде наступником Данилюка, говорить позаштатний експерт з питань Східної Європи з Європейського центру Карнегі Балаш Ярабік. Адже саме з ним донорам мати справу. "Коли звільняли Яресько, міжнародні інституції, зокрема, МВФ, були стурбовані щодо того, хто займе її місце", - говорить Ярабік. Ґустав Ґрессель говорить про дежавю, коли економісти і міжнародні партнери схвильовано чекають на призначення нового міністра і жахаються чуткам про можливі політичні фігури. "Після звільнення очільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої були чутки про можливе призначення Арсенія Яценюка на цю посаду, і це, звичайно ж, викликало дуже багато негативних реакцій. Саме тому зараз якесь дивне дежавю. Але тиск на президента Порошенка призвів до того, що призначили іншу людину", - говорить Ґустав Ґрессель.

На його думку, у нинішній ситуації МВФ наполягатиме на призначенні політично незаангажованої фігури. Історія показує, каже експерт,що найкращий метод впливу - це затримка або відтермінування виплати кредитного траншу, на який вже тривалий час чекає Київ. "Саме тому уряд має поквапитися із призначенням гідного міністра", - пояснює Ґрессель. Виплату двох мільярдів доларів траншу, запланованих на травень-червень, МВФ раніше вже відтермінував на початок третього кварталу цього року.

Натомість Балаш Ярабік головною умовою для чергового траншу називає доведення цін на газ до ринкового рівня та ухвалення закону про Антикорупційний суд. Останнє вже відбулось.

Крім того, на думку експерта, Олександр Данилюк частково сам спровокував свою відставку, написавши листа послам "великої сімки". "Такий лист як форма вирішення конфлікту - не найкраща ідея", - каже Ярабік. На його переконання, міністру слід було використати всі інші можливі не публічні заходи перед тим, як йти на такий крок.