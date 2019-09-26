Звільнений Князєв отримав нову посаду: чим займеться

Ексглава Нацполіції України Сергій Князєв призначений радником міністра внутрішніх справ і членом колегії МВС.

Про це заявив глава відомства Арсен Аваков, повідомляє пресслужба МВС. При цьому міністр запевнив, що рішення про відставку Князєва – це плановий крок, який не пов'язаний із негативними факторами і "брудною інформаційною кампанією" проти офіцера поліції.

"Я хочу подякувати Князеву за роки роботи у поліції загалом і на посаді голови Національної поліції. Ми всі пам'ятаємо, що ви зробили для держави на Донбасі, в непрості часи на Закарпатті, у Рівненській області. Останні соціологічні дослідження показали, що рівень довіри поліції становить 51% – це особиста заслуга Сергія Князєва і команди", – зазначив Аваков.

Сергій Князєв "Ліга"

Також він повідомив, що за поданням голови Нацполіції від 9 вересня полковник поліції Вадим Троян, який раніше обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ, назначений заступником голови Національної поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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