Звільнений Князєв отримав нову посаду: чим займеться

Ексглава Нацполіції України Сергій Князєв призначений радником міністра внутрішніх справ і членом колегії МВС.
Про це заявив глава відомства Арсен Аваков, повідомляє пресслужба МВС. При цьому міністр запевнив, що рішення про відставку Князєва – це плановий крок, який не пов'язаний із негативними факторами і "брудною інформаційною кампанією" проти офіцера поліції.
"Я хочу подякувати Князеву за роки роботи у поліції загалом і на посаді голови Національної поліції. Ми всі пам'ятаємо, що ви зробили для держави на Донбасі, в непрості часи на Закарпатті, у Рівненській області. Останні соціологічні дослідження показали, що рівень довіри поліції становить 51% – це особиста заслуга Сергія Князєва і команди", – зазначив Аваков.
Сергій Князєв
"Ліга"
Також він повідомив, що за поданням голови Нацполіції від 9 вересня полковник поліції Вадим Троян, який раніше обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ, назначений заступником голови Національної поліції.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
24 вересня під час брифінгу у Києві глава Національної поліції України Сергій Князєв оголосив про свою відставку.
Перед цим він заявив, що став об'єктом інформаційної атаки через скандал довкола колишньої дружини.
Польські митники затримали його ексдружину Вікторію на кордоні. Причина – недекларування 650 тисяч євро.
За інформацією джерела OBOZREVATEL, на Князєву оформлена більшість їхнього спільного майна. При цьому розлучення могло бути фіктивним, щоб не декларувати автопарк, квартири і будинки.
Сергій Князєв спростував затримання ексдружини Вікторії на митниці у Польщі з 650 тисячами євро.
Водночас був інсайд про те, що глава МВС Арсен Аваков нібито ще тиждень тому звільнив Князєва – до того, як стало відомо про скандал із його колишньою дружиною.
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