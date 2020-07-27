Звільнений із ДБР Корецький розповів, як Венедіктова ставила завдання "спіймати Порошенка"

Генпрокурорка Ірина Венедіктова, яка з грудня 2019-го до березня 2020 року виконувала обов’язки директорки Держбюро розслідувань, ставила завдання будь що "спіймати Порошенка".

Про це в інтерв’ю європейському виданню EUARACTIV повідомив колишній керівник слідчої групи у справах п’ятого президента Олег Корецький, якого нещодавно звільнили начебто через скорочення штату. Він наголосив, що в справах проти Порошенка не бачив складу злочину і неодноразово звертався до керівництв ДБР щодо їхнього закриття.

"Олег Корецький, слідчий, який нещодавно був звільнений з Державного бюро розслідувань України (ДБР), дав інтерв'ю EURACTIV після того, як публічно раніше цього місяця заявив, що на нього чинять тиск для продовження розслідування щодо Петра Порошенка. 8 липня Корецький публічно заявив, що під тиском виконуючого обов'язки директора ДБР Олександра Соколова та його першого заступника Олександра Бабікова продовжував працювати над справами Порошенка, незважаючи на відсутність доказів", – пише видання.

"Існують допустимі строки, і коли всі можливі дії зроблено, далі не можна розслідувати", – сказав Корецький EUARACTIV.

Він також заявив, що на нього чинили тиск, щоб розслідувати так звану справу телеканалу "Прямий".

"На сьогоднішній день там взагалі немає нічого, що слід досліджувати. Це все було розслідувано повністю і немає жодного складу злочину", – додав колишній керівник слідчої групи у справах Порошенка.

Олег Корецкий (prm.ua)

За його словами, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова – колишня радниця президента Володимира Зеленського та депутатка від його партії – сказала йому: "ми наймемо PR-групу, ми просунемо вас, ви будете в центрі уваги. Найголовніше для нас – "спіймати" Петра [Порошенка]".

Видання також нагадує, що Венедіктова була виконуючою обов'язки глави ДБР із грудня 2019 року до середини березня, після чого замінила на посаді Руслана Рябошапку, звільнення якого викликало занепокоєння як у громадянського суспільства, так і в Європарламенті.

Олег Корецький, якого звільнили минулого тижня після скорочення штату, вважає, що справжньою причиною його звільнення стало те, що новому оточенню "не потрібні державні службовці, які говорять правду і не слухають їх, просто слухняні люди, які будуть робити те, що вони кажуть". Він наголошує, що проблеми у ДБР почалися у січні цього року, коли в Бюро прийшли нові керівники. Корецький повідомив у березні Бабікову та Соколову, що терміни розслідування справ проти Порошенка закінчилися, і їх треба закривати.

"Я не хочу, щоб мене чи моїх слідчих звинувачували у політичному переслідуванні, в 90 відсотках випадків тут немає злочину", – зазначає він.

Проти Порошенка відкриті 23 справи, чотири з них нещодавно закриті. Низка з них розпочаті після хвилі кримінальних скарг, поданих Андрієм Портновим, колишнім заступником голови адміністрації експрезидента Віктора Януковича, відстороненим під час Євромайдану 2014 року. Видання зазначає, що після революції Портнов провів п’ять років у вигнанні і лише торік повернувся в Україну.

EURACTIV також наголошує, що Європейська народна партія – найбільше партійне об’єднання Європи, до якого входить і партія Порошенка, неодноразово зазначала, що проти п’ятого президента застосовується вибіркове правосуддя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з Державного бюро розслідувань звільнили керівника слідчої групи Олега Корецького. У копії наказу йдеться, що слідчого звільнили на підставі законів "Про Державне бюро розслідувань" та "Про державну службу".