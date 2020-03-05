Ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет залишиться працювати в уряді.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль в ефірі "Право на владу" у четвер, 5 березня. При цьому на якій саме посаді залишиться Дубілет – поки невідомо.

"Ми не відмовлялися від жодного члена нашої команди, і попередній уряд – це команда. Кожен з них може знайти себе і працювати в інтересах України, і ми не збираємося відмовлятися від жодного, в тому числі і від пана Дубілета. Він їде відпочити, але продовжить працювати", – сказав він.

Шмигаль додав, що до Дубілета "немає претензій і питання не в посадах".

Дмитро Дубілет Фокус

Читайте на OBOZREVATEL повне досьє на міністрів нового уряду, яких підтримала Верховна Рада 4 березня 277 голосами "за". Відзначимо, зберегти свої крісла вдалося лише деяким міністрам Кабміну Гончарука.

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