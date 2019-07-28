"Звідки він там узявся?" У "Слузі народу" розгорівся скандал через крісло глави фракції

Журналіст Олександр Дубинський, який пройшов до Верховної Ради від президентської партії "Слуга народу", висловив невдоволення тим, що місце голови фракції може зайняти четвертий номер політсили, бізнесмен і волонтер Давид Арахамія.

Він розмістив нове відео на YouTube-каналі, в якому оцінив можливі кадрові рішення в парламенті (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, Дубинський позитивно відреагував на те, що серед кандидатів на місце глави фракції, за даними ЗМІ, опинилися представник президента в Раді Руслан Стефанчук та голова виборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

Олександр Дубинський detector.media

На думку журналіста, кожен із них має свої переваги. "Стефанчук – це класичний професор, людина науки. Але лідером фракції повинна бути людина, яка ще може поставити людей в рамки і чітко опрацювати баланс інтересів. Мені здається, що тут ідеальним буде Олександр Корнієнко", – поділився він своїми думками.

Також майбутній нардеп похвалив заступника голови Офісу Зеленського Олексія Гончарука, який може зайняти пост прем'єр-міністра.

При згадці Арахамії Дубинський несподівано завівся. "Що стосується Арахамії, то х*й його знає, звідки він там узявся. Це те ж саме, що в "Ашан" зайти і вибрати собі там лідера фракції", – висловився він.

Давид Арахамія Інформатор

Журналіста розлютило те, що Арахамія нібито "думає, що знає все і каже про все, при цьому ні в чому не розбираючись і не розуміючи".

"Це не зовсім, напевно, властиво лідеру фракції, в якій є люди, які в чомусь розуміються. І це буде викликати зневажливе ставлення, напевно як у мене. Тому, як мені здається, не найкращий варіант", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Стефанчук, Арахамія і Корнієнко претендують на крісло глави парламентської фракції "Слуги народу". Голови партії Дмитра Разумкова в списку не виявилося.

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