"Звідки Iphone?" Мережу підірвало музичне відео із Зеленським

У мережі набирає популярність відеопідбірка з президентом України Володимиром Зеленським під мелодію дзвінка на Iphone.

Відео складається з безлічі нарізок з офіційних виступів глави держави. За більш ніж 100 днів свого президентства Зеленський неодноразово потрапляв в цікаві і часом гумористичні ситуації.

Менш ніж за добу відео набрало більше 30 тисяч переглядів і десятки коментарів в YouTube.

"Це геніально !!! Так само Трампа в Америці" троля "... люблячи. Так що Зе вже такий же популярний, як і Трамп! А всього то 100 днів пройшло", — пише один з користувачів.

Скріншот

"Сміливо, прикольно, нерозумно. Але лайк)", — пише Олександр Станіславович.

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні Верховної Ради у вівторок, 3 вересня, представник президента Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що потрібно "економити конституційний текст", що стало новим мемом серед депутатів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал