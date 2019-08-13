Висилка українського дипломата з Росії у відповідь на затримання російського шпигуна у Львові є "нервовою реакцією" Москви.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказало джерело в дипломатичних колах.

"Це звичайна практика: у відповідь на затримання нами дійсно винного російського шпигуна Москва у відповідь нервово забороняє в'їзд українському дипломату", – повідомив співрозмовник видання.

Генконсульство РФ у Львові

"Взагалі, складається таке враження, що в Росії більше не залишилося дипломатів, за кордоном працюють одні шпигуни", – додав співрозмовник OBOZREVATEL, нагадавши, що за спробу отруєння Сергія Скрипаля в Великобританії російських "дипломатів" масово висилали зі США і ЄС.

Як повідомлялося, Росія оголосила персоною нон грата співробітника генконсульства України в Петербурзі у відповідь на дії України відносно російського представника у Львові.

Раніше, 13 серпня, СБУ повідомила про затримання російського агента. Військовий пенсіонер, керівник однієї з громадських організацій був завербований російськими спецслужбами в 2014 році і збирав розвідувальну інформацію про політичних і суспільних діячів, підрозділи Збройних сил України, спеціальні і правоохоронні органи, іноземних військових інструкторів у західному регіоні країни. Зібрані дані чоловік передавав російському розвіднику, який працював під дипломатичним прикриттям у генконсульстві РФ у Львові.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У відповідь на спробу отруєння 4 березня 2018 року в Великобританії Сергія Скрипаля співробітниками російської військової розвідки – ГРУ, Британія вислала 23 російських "дипломатів".

Президент США у відповідь на отруєння Скрипаля "розпорядився вигнати десятки російських офіцерів розвідки зі Сполучених Штатів" і закрити російське консульство в Сіетлі через його близькість до однієї з баз підводних човнів і штаб-квартири компанії Boeing. У підсумку зі США в березні 2018 року вислано 60 російських дипломатів.

Російських дипломатів вигнали також уряди Данії, Франції, Латвії, Литви, Нідерландів. Президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що російських дипломатів висилають 14 країн ЄС.

Україна заявила, що видворила 13 російських дипломатів.

У середині липня 2018 року влада Греції вирішили вислати двох російських дипломатів. Їх звинуватили в спробі незаконного збору і поширення інформації, а також у підкупі грецьких чиновників. "Рішення про висилку дипломатів було прийняте після численних скоординованих зусиль, пов'язаних з розширенням російського впливу в Греції, яке, крім іншого, пов'язане з діяльністю Імператорського православного палестинського суспільства (ІППО)", повідомило видання "Kathimerini".

Двоє російських громадян були затримані навесні 2018 року в Гаазі за підозрою в шпигунстві. За даними швейцарськоъ газети Tages-Anzeiger і голландськоъ NRC Handelsblad, росіяни були співробітниками ГРУ, у них було обладнання для злому комп'ютерної мережі лабораторії. Росіян цікавила швейцарська лабораторія, яка вивчала матеріали по справі Скрипаля.

Швейцарська газета Sonntags-Zeitung написала, що приблизно кожен четвертий російський дипломат в Швейцарії є чинним або колишнім співробітником спецслужб.

Європейська служба зовнішніх зв'язків (EEAS) в Брюсселі попередила європейських дипломатів і військових про шпигунство з боку російських спецслужб – у Брюсселі перебувають, за їхніми даними, близько 200 російських шпигунів.

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